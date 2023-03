Juan José Padilla replica a Manuel Perera

“ La convivencia era insoportable. Padilla me trataba mal, me hacía sentir como una mierda . Que si no tenía cojones, que si no valía para nada, que si era imposible que llegara...” son el comienzo de las declaraciones relacionadas con su ex apoderado en las que Manuel Perera argumenta que “ese machaque mental” le causó una bulimia nerviosa. El torero, además, se queja de haber llegado a la alternativa en Sevilla –con Morante y El Juli en el cartel y a plaza llena- sin la preparación necesaria.

“Quiero dejar constancia de mi profundo pesar por toda esta situación y supongo que algo grave le afecta a Manuel para llegar a afirmar cosas que los documentos, la gente que nos ha rodeado a lo largo de nuestra relación y los propios hechos desmienten” ha explicado Padilla en el comunicado emitido este jueves afirmando que, lejos de sentir “rencor u odio”, la situación creada le “entristece”.

“Es especialmente doloroso que diga que le he vaciado la cuenta”, recalca el torero de Jerez tachando tal circunstancia como “falsa”. “Los extractos bancarios y las liquidaciones de cada una de las actuaciones lo desmienten”, prosigue Padilla advirtiendo que nunca ha percibido “ninguna comisión” por su labor de apoderado. “Tras veintinueve años de matador de toros, una gestión razonable del fruto de mi esfuerzo y unos valores que llevo grabados a fuego en el alma, puedo afirmar con toda humildad que, ni por esa cantidad ni por ninguna otra, por más ceros que tenga, echaría a perder el privilegio de poder mirar a la cara a todo el mundo con la limpieza y el respeto que no se han tenido conmigo”, señala el matador.

“Respecto a la presión ejercida sobre él y los posibles malos tratos o actuaciones de carácter ofensivo que me imputa, creo que se equivoca; aunque, aquí, todo es opinable” argumenta Juan José Padilla antes de referir –siempre según su versión- que fue el propio Perera el que acudió a él “para hacerle superar los enormes retos que plantea esta profesión”.

“He sido mucho más indulgente con él de lo que lo he sido conmigo. Lo que afirmo ha dejado huellas en todo mi cuerpo que hablan, por sí mismas, del camino que espera a cualquiera que elija la carrera de torero. Me he podido equivocar en muchas cosas, pero no he tenido otro horizonte que el de hacerle llegar a la cumbre de una profesión extremadamente dura, pero también, la más bonita del mundo” añade el veterano diestro valorando “el enorme talento que tiene Manuel” contrapuesto a lo que él define como “su gran problema”.

“He tratado de potenciar sus virtudes y limar los defectos. He puesto mi casa, mis recursos y los de todos aquellos que sienten respeto por mí a su disposición para ello, incluida la ayuda médica necesaria. Parece que no ha sido suficiente. Lamento profundamente todas las declaraciones de Manuel y siento en el alma tener que salir al paso de ellas, pero no puedo permitir, bajo ningún concepto, que mi nombre se vea empañado ni como torero ni como persona. Conozco bien el peso de la responsabilidad -siempre personal, no ajena-, el dolor y el sufrimiento que llevan aparejados esta profesión. Quiero pensar que todo este sinsentido es fruto de ello. No puedo dejar de sentir afecto hacia este torero, un afecto que también le expresó mi familia en los largos períodos en los que convivió en nuestra casa. Todos nosotros le deseamos la mejor de las suertes. Espero que le vaya muy bien y que pueda recapacitar y enderezar su camino”, finaliza Padilla.