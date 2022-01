La calamitosa situación del campo (bravo)

Es el caso particular, repetimos, del mundo de la ganadería de lidia, lastrado por el impresionante incremento de los costes de producción que se ha aliado con el desplome del número de festejos impuesto por el desarrollo de la pandemia para crear una situación apocalíptica que tendrá consecuencias. Pero, ojo, el enemigo no sólo está en la trinchera contraria. En los últimos tiempos el campo bravo también tiene que soportar la deriva del propio sector que deja pudrirse en los cercados estupendas corridas de toros –que sólo puede encontrar su salvación en los festejos populares- mientras un reducido grupo de hierros –ahí hay que colgarle el sambenito a ciertos toreros- acaparan el mercado creando un peligrosísimo desequilibrio.

El asunto no es nuevo pero el vaso ya rebosa. El universo del agro en general y del campo bravo en particular se adentran en una noche oscura. Dejando a un lado las carísimas bobadas del ocioso e inútil ministro de Consumo, hay que profundizar en la creciente ideologización y burocratización de un medio tradicional que, más allá de su fundamental importancia social y económica –además de vertebradora de un espacio cada vez más vacío- se erige como un auténtico modelo de vida perpetuado a través de generaciones y generaciones que han sabido transmitir una cultura ancestral que cada vez se ve más amenazada.

Hay que volver al denominador común. Todos los sectores agraviados –de la caza a la pesca; de la ganadería a la agricultura- se han unido en la manifestación convocada por Alma Rural para protestar por su angustiosa situación. Ha sido en Madrid, rompeolas de todas las Españas. Los convocantes, que desplegaron bueyes, caballos, burros y carros por las avenidas capitalinas hablaban de esas “normativas incoherentes” nacidas de ese ecologismo de moqueta que entiende en campo como un pasatiempo de senderistas y quiere convertir a los animales en semejantes.

Pero no, no se puede hablar, y mucho menos legislar, de lo que no se conoce ni se siente. No es lo mismo vestirse de espantapájaros con botas de ‘trekking’ que despertarse antes de las claras para saber el estado de tu ganado. ¿Qué va a ser lo mismo? El asunto cobra tintes kafkianos si aplicamos esa empanada ideológica que quiere modificar nuestro modelo de vida para cambiarlo por un falso paraíso animalista, vegano, inclusivo, radical-feminista y con no sé cuántas perspectivas que, como una lluvia fina, van empapando nuestro imaginario sin que no nos demos cuenta.

Rescatamos, a modo de perfecto resumen de la situación, las palabras de Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural: “no se puede admitir que se legisle a nuestras espaldas y desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural; perjudicando nuestros intereses, empujando nuestros pueblos al abandono o a convertirlos en museos para visitar los fines de semana”. Ni más ni menos.