La irrupción de One Toro condena el canal taurino de Movistar

Era una fruta madura en la que también pesaban los escombros de las últimas negociaciones entre la empresa Pagés y los responsables de Movistar Plus , que llevaron al límite de lo razonable la emisión de la pasada Feria de San Miguel, firmada en el último minuto. Roto el monopolio, Ramón Valencia podía aguardar sentado. No es un secreto que les estaba esperando... En una reciente información aparecida en El Independiente se hablaba de los nubarrones que se cernían sobre Movistar –el cierre podría estar ya más que acordado- además de cierto “malestar” en el seno de la plataforma por las presuntas formas de Rafael García Garrido, empresario de Las Ventas, y el letrado Joaquín Moeckel por parte de los Pagés. Hay que advertir que el malestar era previo por la parte contraria...

La semana taurina que se fue estuvo sacudida por dos noticias principales: la sentencia del Supremo que desestima la exclusión de la tauromaquia del llamado bono cultural del muy bailón ministro Iceta y la revolución de One Toro –un melón por calar aún- que no para de engordar su cartera de derechos de retransmisión de las distintas ferias del calendario taurino. Por ahí hay que tirar primero: la cosa empezó por Madrid y Valencia desde julio y ya hablan de Huelva, Mérida... pero el bombazo definitivo –y la puntilla para otros- sólo podía ser la Feria de Abril de Sevilla.

Poco a poco se van conociendo muchos nombres: del equipo técnico, de los comentaristas, de los que pululan en la trastienda. Se ha hablado del tal Moritz Roever, CEO de One Toros y una de las almas del Club Taurino de Munich. En esta inmersión taurina y social le debe mucho al matador de toros Eduardo Dávila Miura que le incluyó en el núcleo duro del Club de los Aficionados Prácticos hace más de una década. En esas órbitas conoció a otro prócer patrio, Ignacio Díaz de la Cortina, que hace algunos años se movía en no pocos cenáculos de la joven sociedad hispalense que ya apunta al medio siglo. Es el que –dicen- se ha sentado con el letrado baratillero Joaquín Moeckel a negociar los términos del contrato de la emisión de los festejos maestrantes. El puntillazo ya era definitivo.

En esa tesitura, el papel del antiguo Plus queda en entredicho. Sin ferias que televisar, su existencia no es que quede comprometida; es que ya carece de todo sentido. La desbandada de abonados es una certeza irremediable. One Toro, o Mundotoro TV, ha ejercido el papel del Gatopardo: vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual... Vienen a por todas y no van de farol; están apostando fuerte.

Se habla de tarifas competitivas, de no sé cuántas ferias y acontecimientos comprometidos... pero la grey torera –de plata o de oro- no tiene aún noticia alguna del espinoso asunto de los famosos derechos de imagen. Podrían dar algún quebradero de cabeza antes del comienzo de las emisiones aunque todo el mundo acabará poniéndose en fila. Eso sí, ni una palabra aún del proceso de inscripción, de los precios o procedimientos. Mientras tanto, el bávaro y su socio sevillano siguen firmando ferias y corridas con efecto dominó ¿Adios a Movistar? El enterrador del poblado ya ha salido con el metro. Ya lo decía Bigote Arrocet: Piticlín, piticlín...