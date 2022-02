Lama de Góngora: «Me pregunté si era feliz delante del toro»

La historia taurina y personal de Paco Lama de Góngora merece ser contada. Gozó de aura de torero prodigio y paladín de las esencias sevillanas pero su estrella se eclipsó después de una alternativa que sólo fue la puerta al ostracismo. En esa tesitura optó por el camino más complejo, entonando su propio cante de ida y vuelta. Se marchó con lo puesto, dispuesto a afrontar el duro circuito rural del México profundo, punto de inicio de una catarsis personal que le transformó dentro y fuera de los ruedos. El pasado día 12 toreó la primera corrida del año en Andalucía mostrándose, más allá de su cantada clase, como un torero capaz, solvente y resolutivo; digno de tener muy en cuenta. El próximo día 26 está anunciado en Sanlúcar la Mayor con Javier Jiménez y José Ruiz Muñoz pero hay una corrida en el horizonte que podría marcar su futuro: el festejo de seis matadores sevillanos organizado en la antesala de la Feria de Abril.

Dicen que el que da primero da dos veces...

Empezar la temporada tan pronto y hacerlo triunfando debería tener su repercusión. A mí me ha servido porque ha sido en mi tierra y ha podido venir la afición de Sevilla.

Ha sido importante el día después, ese boca a boca de los profesionales, de los buenos aficionados...

Es que fue la mejor prensa que pudo haber. Esa presencia de los aficionados y del profesional taurino... Hubo momentos en los que se sintieron hasta los silencios de la Maestranza. Allí se quería ver torear y se pudo ver tanto por mis compañeros como conmigo. Por eso fue una gran tarde de toros.

Se juntaron otros factores: casi lleno en los tendidos y un magnífico ambiente que se trasladó desde las terrazas a los tendidos en el pueblo. Así deberían ser todas...

Volvemos al boca a boca, a ese tópico de los mentideros taurinos. ¿Queremos ver a los toreros jóvenes de Sevilla? Pues dicho y hecho. Al fin y al cabo todo el que ama esta profesión sabe que el toreo es del pueblo, de ese aficionado que va a Sevilla con su gorrilla y su paquete de pipas con el programa debajo del brazo. Eso es lo que se vivió el otro día en Guillena desde por la mañana hasta después de acabar la corrida: un ambiente taurino sano y alegre y en una plaza preciosa que, aunque sea pequeña, está cuidada con mimo por Carriles. Si todos cuidáramos los detalles como se cuidaron en la corrida del día 12 en Guillena se podría dar todas las semanas una corrida de toros.

Pero hay que adentrarse en su momento personal. Su concepto o su clase ya eran conocidos pero el otro día se podía hablar de técnica, solvencia, capacidad, resolución.... ¿De dónde brotan esas virtudes?

Venimos de un invierno de dos años. La pandemia nos ha exigido lo mejor de nosotros mismos a los toreros. En vez de achicarme o presionarme negativamente me ha venido bien porque ha hecho que saque lo mejor de mí. Ha hecho que estudie más el toreo; que escuche más a los que saben y que me exija más cada día. Ahora creo más en el toreo; creo más en mí mismo que nunca. Después de dos años sin vestirte de luces y sin poder torear en plaza o eres torero o tiras la toalla. Y me he sentido torero todos los días, he intentado crecer... Todo viene de ahí.

Se percibió seguridad, estaba a gusto en la cara del toro.

Es que el pensamiento ha sido muy importante para mí en estos dos años. No se trataba de entrenar tanto físicamente, de torear mucho de salón o hacer tantos tentaderos. Se trataba de pensar, de preguntarme si realmente soy feliz en la cara de los toros. Y realmente soy feliz vestido de luces y toreando. Y eso es lo que se pudo ver en Guillena. La seguridad quizá no te la da el torear tanto sino el pensar que eres feliz haciendo lo que haces a pesar de afrontar tantos riesgos, de que sea tan complicado mantener la paciencia hasta que llega ese día.

Le espera otra en Sanlúcar la Mayor en muy pocos días...

Llevábamos varios años intentándolo con un grupo de aficionados. Pedíamos a las autoridades que nos permitieran celebrar una corrida de toros en Sanlúcar. Yo no soy la cabeza visible ni el empresario de todo esto, sólo he sido el puente que ha unido a los aficionados de Sanlúcar la Mayor con los de mi peña taurina a los que tengo que agradecer que estén conmigo siempre. Yo he unido esas partes y al final ha podido salir para delante de la forma más democrática posible: ¿el pueblo quiere toros? Pues hay un torero que está viviendo aquí y queremos que vuelvan los toros a Sanlúcar la Mayor. Al final se han puesto de acuerdo las dos partes y está teniendo una respuesta tremenda. Se están vendiendo muchísimas entradas y se espera un gran aforo. Creo que se ha conjugado un cartel sevillano y con una ganadería sevillana, en el puente de Andalucía... Ojalá salga todo bien.

Vive en Sanlúcar y la entrevista le pilla, precisamente, andando por el Aljarafe...

Acabo de pasar frente por frente a la casa del maestro Mondeño. Estoy andando y después me pondré a torear de salón y a entrar a matar. Ésta es una tierra que ha parido muchísimos toreros: Curro Javier, Chocolate, Agustín Marín, José Antonio Muñoz. Aquí vive Mondeño y vivió el maestro Pepín Martín Vázquez ...

Sanlúcar está muy cerca de Sevilla y andamos con los carteles para arriba y para abajo. Su presencia en el festejo de seis matadores sevillanos ya se da por hecha.

Cada año, cuando llegan estas fechas, me preparo como si ya estuviera puesto en Sevilla. Pero en esta ocasión, no sé por qué, me daba la espina que iba a estar anunciado. No sé por qué pero sí sé que al final iba a llegar. Pero no, no me quita el sueño. Cada día que te vistes de luces es una oportunidad y el aficionado de Sevilla vendrá a Sanlúcar. Ahí es donde me tengo que ganar esa vuelta a Sevilla.

Perdura el recuerdo de aquella Puerta del Príncipe de novillero, hace casi diez años. ¿Se alimenta de esos recuerdos o le gustaría pasar página definitivamente?

El novillero de entonces, la persona de 2012, no es la misma que la de ahora. Pero yo no le doy la vuelta al pasado; aprendo de él. Aprendo de los errores que cometí después de aquel triunfo tan bonito. Cuando un acontecimiento así llega a tu vida no debes darle la espalda sino afrontarlo. Quizá no supe gestionarlo entonces pero ahora sé que si llegara de nuevo lo haría de una forma mucho mejor. Es algo que queda para el recuerdo y para el aficionado. Lo que busco cada día es que vuelva a ocurrir.

Hubo una decisión trascendental en su vida: la marcha a México en un difícil momento taurino y vital...

De las mayores crisis nacen las mejores ideas. Tuve que irme a México para hablar de una forma muy sincera con mi interior. Tenía que saber si todo lo que había sucedido era real. Sánchez Mejías decía que el toreo es tener un misterio y saber contarlo. Tenía que crear mi propio misterio, contar mi propia historia después. Dice Curro Romero que el toreo nace del lamento. Quizá tuve que irme para empezar de nuevo y crear mi propia historia para dar lo mejor de mí. Estuve allí casi tres años y la verdad es que sirvió mucho. Fue una cura de humildad constante; cada día era volver a nacer. Fue una aventura que me nutrió mucho y la recuerdo como una de las etapas más duras de mi vida pero que me hacía falta pasar.

¿Y qué tiene este veneno que mientras más se prueba más se quiere?

No sabría decir que es lo que nos pasa a los que lo hemos probado desde muy pequeños. Hemos nacido siendo toreros pero es cierto que nos mantiene muy vivos día tras día; en una constante búsqueda de ese terreno de libertad en el ruedo para poder expresarnos. Pero no sólo a los toreros: el aficionado también renueva cada año sus ilusiones. No sé qué tiene el toreo pero sí sé que es lo más maravilloso del mundo.