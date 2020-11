Las cuentas de José María Garzón

Garzón recalca un concepto básico en su carta: su objetivo pasaba –y pasa- por seguir dando toros . Es que no queda otra. A esa premisa se ha unido la capacidad de crear ilusión, la ajustada comunicación de sus objetivos, la movilización de la afición, la presencia en los medios y hasta la capacidad de romper las barajas más ajadas con ese mano a mano de Córdoba... Frente a esas metas sólo se ha percibido resignación, opacidad, inmovilismo ...

El empresario sevillano ha decidido esperar a la finalización de esta extraña temporada –sólo queda el capítulo torista de la ‘Gira de Reconstrucción’ en Logroño- para hacer un ejercicio de paciencia y memoria emitiendo una carta abierta que, a buen seguro, se quedará sin responder. No hay que olvidar un dato fundamental: Garzón ha organizado en El Puerto y Córdoba las dos corridas más trascendentes de este año de rigores y dejó a punto de caramelo ese frustrado espectáculo coral que debía haber abanderado la reactivación del negocio taurino el día de Santiago en la plaza de La Malagueta. Pero ya saben que algunos duendes se pusieron en contra...

Esas preguntas no se han contestado aún al aficionado pero podemos formular otra: ¿El problema era Garzón o la pandemia? La afición sigue sin digerir los ataques injustificados y la falta de explicaciones. El gerente de ‘Lances de Futuro’ no lo menciona en su carta pero hay otro dato revelador que refuerza la rehabilitación de su figura después de la inflada polémica portuense. El orden del día del pleno del 17 de septiembre en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María incluía en su punto 22 una moción del grupo socialista en el que se pedían explicaciones en torno a la “gestión política” y a “lo acontecido en la corrida del pasado 6 de agosto”. El punto fue retirado sin llegar a ser abordado. No había caso.