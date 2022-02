Lo que se sabe de Sevilla...

La construcción del ciclo abrileño –que volverá a su cita después de dos ediciones en blanco- se adentra en sus días decisivos rodeada de un inédito hermetismo que nos priva de esos completos avances firmados por los rastreadores más acreditados. Son capítulos que forman parte de la parafernalia taurina de estas fechas pero el covid nos ha enseñado que todo es susceptible de cambiar. Los carteles, en cualquier caso, estarán cuando estén. Y tampoco deben tardar mucho más atendiendo a la deriva del calendario y la cercanía del Miércoles de Ceniza, definitivo rubicón que marca la cuenta atrás para tantas cosas.

¿Qué se sabe de Sevilla? Pues no demasiado más allá de lo que ya ha sido publicado. Las seis tardes de Morante –Resurrección, tres en primavera y dos en otoño- forman la espina dorsal de un abono abierto por los tres tenores sevillanos en el que el resto de la tropa no pasaría de tres bolos si atendemos a la rumorología actual. Cuesta creerlo hasta no verlo, sobre todo atendiendo a nombres como el de Pablo Aguado, Juan Ortega o Roca Rey, con evidente tirón en la taquilla del paseo de Colón. También serían tres corridas las ajustadas por Manzanares y El Juli. Pues ya veremos...

Mientras tanto, picoteando aquí y allí, podemos adelantar que Morante le daría la alternativa al novillero extremeño Manuel Perera en presencia de El Juli y, ojo, con los toros de Torrestrella. El portal especializado Mundotoro avanza otras componendas, más o menos evidentes: Emilio de Justo es fijo con la de Victorino y podría estoquear también los toros de Matilla en una tarde en la que, según el mismo portal, también podría tener encaje Diego Urdiales, que sumaría otro compromiso más en el abono.

Hay más carteles avanzados: Juli, Manzanares y Aguado con la de Garcigrande; Morante y Roca Rey –que también ha pedido la de Victoriano del Río- coincidirían en la de Cuvillo; Escribano coge su fusil con ‘victorinos’ y ‘miuras’ y también parece segura la terna de oportunidades –Galdós, Lorenzo y Serna con toros de El Parralejo- que quedaría integrada en el ciclo continuado. De la misma forma, se negocia la vuelta de Ventura para alternar con Guillermo Hermoso, el hijo de su gran rival. Pues no hay más hasta ahora aunque sí se puede consignar una ausencia relevante y prácticamente confirmada: la de Alejandro Talavante.