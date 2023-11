Los toros, detrás del muro de Pedro Sánchez

La actualidad del penúltimo lunes de noviembre la ha marcado el anuncio de la interminable lista de ministros del peor gobierno de nuestra imperfecta democracia. No hace falta incidir demasiado en todo lo que ya es sabido: el ocupante de la Moncloa ha logrado mantenerse en el machito gracias a la bendición de un delincuente que huyó como una gallina desplumada metido en un maletero. Es el mismo que ahora demanda escolta, tendrá pensión millonaria y vitalicia y volverá a Gerona como un héroe innecesario. A partir de ahí viene un país partido por la mitad, la etiqueta de buenos y malos y todo lo demás...

Habría que recordar al excelentísimo señor que la tauromaquia no sólo forma parte de las competencias más o menos simbólicas de su negociado sino que está declarada Patrimonio Cultural de España, tal y como figura –negro sobre blanco- en la ley 18/2023. En su momento ya proclamó que el toreo “no merece ser legal en el ordenamiento jurídico” pero ahora le toca defenderlo desde la mesa de su despacho o caería en la más flagrante prevaricación. Cualquier cosa es posible a estas alturas y tal y como está el patio –la más elemental honorabilidad tirada por la borda- no tardaremos en pronunciar las palabras del replicante de Blade Runner: “He visto cosas que vosotros no creeríais...”

No sabemos si nuestro llanto se perderá –siguiendo con la misma cita- como lágrimas en la lluvia pero una cosa es segura. Sánchez ya ha demostrado que le importa todo una higa para seguir acaparando ese poder que acabará devorándolo. Los que ahora se aprietan en las filas serán los mismos que le echarán a las brasas cuando llegue el momento pero, hasta entonces, tiene cuatro años para seguir segando España sin importarle el precio. Y ahí entran los toros... En este gobierno a la desesperada, tras el horrendo muro imaginario que ha tendido Sánchez para meter en un gueto a los que no se someten a su dictado –una inmensa mayoría de españoles- también se encuentra este mundo de las sedas y los oros y la sangre de los toros que debe mostrar su unión y fortaleza. Nos va mucho en el empeño aunque los presuntos ‘nuestros’ también se han olvidado de esta riqueza inmaterial y ancestral en el célebre spot promocional de Andalucía que locuta el célebre actor bajito de Juego de Tronos. Ya lo dijo Romanones: Joder, qué tropa...