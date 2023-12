Luque vs Roca: el volumen de la ausencia

La cabecera natural y lógica del cartel de Resurrección –ahí no hay ninguna duda- tiene el nombre de Morante de la Puebla. Ya hablamos del asunto en el Observatorio anterior pero la bola ha seguido rodando a la vez que los aficionados continúan haciendo sus propias cábalas en torno a la combinación que debería abrir el esperado abono hispalense. El asunto se enfanga si atendemos a las sucesivas ausencias de Luque en ciertas ferias, con la de Fallas a la cabeza, en la que sí ha entrado Borja Jiménez después de no pocos dimes y diretes.

Pero hay que volver al embrollo Roca-Luque, que pondría a Ramón Valencia en la tesitura –o no- de convencer a su antiguo poderdante para dar sitio al diestro de Gerena siempre y cuando no ejerciera más peso –que lo ejercerá- la fontanería taurina que maneja carteles y pastorea no pocas ferias. Hablamos de la casa Matilla, que tiene la carambola perfecta para colocar a Sebastián Castella en la lujosa combinación pascual apoyándose en la tibia Puerta del Príncipe que abrió en San Miguel. Ya lo escribimos un día: el famoso portazo como fin y certificado de unos números, no como garantía de la auténtica excelencia.

Traducimos: Luque firmó dos grandiosos trofeos que le colocan en el verdadero cuadro de honor de la excelente temporada maestrante del año que está a punto de expirar. Las comparaciones pueden ser odiosas pero prueben a colocar ciertas faenas que se quedaron sin paseo a hombros –Morante aparte- en la balanza de esas Puertas del Príncipe. En cualquier caso, como Sánchez en la fiscalía, ya saben quién tiene la sartén por el mango. Pues eso..