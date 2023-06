Manuel Román: de la expectación al hule

El festejo iba a concluir bastante peor de cómo comenzó. Los aledaños de la plaza de la Maestranza delataban en los previos del festejo el ambientito del novillero cordobés Manuel Román que –eso dicen- había logrado fletar hasta nueve autobuses a su reclamo a los que había que sumar un buen puñado de coches particulares. El chaval había logrado captar la atención del apático ambiente taurino de la ciudad de los califas en su etapa como novillero sin picadores –en la que llegó a cortar una oreja en Sevilla- pero no está encontrando el mismo eco delante del utrero.

A los jaleos de su propia trastienda –cambió de apoderado cuando debía estar centrado sólo en el toro- se unió el rotundo jarrazo de agua fría que supuso la presentación en la plaza de Córdoba, hace un mes y medio largo. Los trofeos cortados aquella tarde no reflejaban –ni de lejos- el verdadero hilo de un festejo que era una invitación a la reflexión. En esa tesitura, el debut como novillero con caballos en el coso maestrante era un fielato trascendental y arriesgado. El mayor éxito, ya lo hemos dicho, fue meter a tanta gente en el coso sevillano en una noche de calor tórrido. Los seguidores –que a veces tuvieron aire de cla- le aclamaron todo: lo bueno, lo regular y hasta lo menos bueno. Pero había que centrarse en el toro para calibrar verdaderamente lo que estaba pasando en el ruedo.

El tercero, primero del lote del cordobés, no iba a romper por completo pero tampoco lo acabaría haciendo la labor de su matador pese al jaleo constante de sus paisanos, que ya le habían celebrado los notables capotazos del quite al novillo anteror. Román sintió desde sus primeros lances el aliento de esos seguidores que se habían desplazado hasta Sevilla aplaudiendo cualquier gesto del chaval, que no terminó de culminar una faena declinante sin refrendo con la espada. Hubo mejor planteamiento -la faena comenzó por todo lo alto arrancando el pasodoble Manolete- que resolución y hasta le pidieron una oreja sin sentido que sólo habría servido para engañarle. La vuelta al ruedo queda para la estadística pero no daba la medida de una labor en la que, con sus cosas buenas, faltó mayor compromiso y reunión con el novillo.

Con el sexto, un animal deslucido y sin clase iba a emplearse en una labor tesonera pero sin brillo alguno. Cuando trataba de echarlo abajo resultó cogido sufriendo una voltereta de la que quedó inconsciente. Fue trasladado a la enfermería sin que recobrara el sentido aunque el parte posterior tranquilizó cualquier inquietud: no había cornada ni lesiones graves; era una mera conmoción sin mayores complicaciones.

Había abierto plaza el novillero francés Lalo de María, que tuvo que tomar el olivo al primer lance sin mayores consecuencias. Fue un novillo, el primero, que tuvo la virtud de humillar en los engaños pero sin terminar de emplearse por completo en la muleta. Lalo no llegó a concretar por completo su faena aunque dejó claro que siempre quiere hacer las cosas bien y llegó a trazar muletazos de excelente factura. Lo iba a despenar de media suficiente. El cuarto echó la cara por las nubes en el caballo y anduvo desentendido en la brega. El francés, firme, tuvo que pechar con los defectos de una embestida arisca, a la defensiva, y hasta inválida. Tocaba cortar por lo sano aunque el francés pinchó antes de agarrar la fulminante y definitiva estocada.

Mario Navas volvía a la plaza de la Maestranza precedido de la grata impresión dejada el pasado año, no pudo redondear casi nada con el acobardado y reservón utrero que hizo segundo. Le quedaba el quinto, un utrero sin estilo y ayuno de clase al que el vallisoletano toreó mucho mejor de lo que merecía en una labor entregada y bien trazada que tuvo refrendo con la espada.

FICHA DEL FESTEJO

Ganado: Se lidiaron seis de novillos de Núñez de Tarifa, bien presentados. El primero humilló sin emplearse por completo; acobardado y a menos el segundo; no rompió de verdad el tercero; deslucido, blando y a la defensiva el cuarto; brusco y sin clase el quinto y deslucido el sexto.

Novilleros: Lalo de María, de tabaco y oro, ovación y ovación

Mario Navas, de yedra y oro, silencio y ovación

Manuel Román, de malva y oro, vuelta al ruedo y silencio

Incidencias: La plaza registró más de media entrada en tarde noche calurosa. Román se presentaba como novillero con picadores en esta plaza. Javier Ambel saludó tras parear al sexto, que alcanzó a Manuel Román siendo traladado en estado inconsciente a la enfermería.

Parte médico: politraumatismo por cogida de toro sin que se observen heridas ni lesiones externas salvo varetazo en muslo derecho. No signos de lesiones internas. Constantes normales. Exploración neurológica sin hallazgos. Glasgo 15/15. Juicio clínico: conmoción cerebral. Se traslada a hospital para observación y pruebas complementarias. Pronóstico: reservado