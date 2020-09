Manzanares vuelve al quirófano

La maltrecha espalda de José María Manzanares le obligará a pasar de nuevo por el quirófano. Será el próximo sábado, en León, para intentar paliar la fuerte recaída de su crónica lesión de espalda , que no sólo le ha impedido entrenar y preparar esta atípica temporada con normalidad, sino que, además, ya amenaza su vida normal, atenazado por fortísimos dolores.

El torero ya había sido operado en octubre de 2019 en la Quirón-Sagrado Corazón de Sevilla. Fue un suma y sigue dentro de un largo proceso que suma fuertes dolores y la aparición de varias hernias discales. Hay que recordar que –como en 2020- el diestro alicantino no pudo concluir la campaña 2019 tal y como se había previsto. Su última actuación de aquel año la verifico el 28 de septiembre en la plaza de la Maestranza, en el segundo festejo de la feria de San Miguel y no pudo participar en el festival organizado para las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana. Entonces no se podía aventurar que iba a ser la última tarde de una campaña que ya se había visto obligado a retrasar por otra operación en la zona lumbar que perseguía, según detalló entonces su servicio de prensa, “anular el nervio sensitivo que producía el intenso dolor en la zona lumbar y que provocaba el bloqueo motor”.

Pero se puede rebobinar aún más. En agosto de 2017 también se había visto obligado a frenar en seco por una peligrosa lesión cervical. Aquella dolencia le exigió afrontar una intervención quirúrgica que dirigió el doctor Trujillo. Entonces, como en marzo de 2019, fue intervenido en Sevilla de un desplazamiento severo de un disco intervertebral en la región cervical que amenazaba con causarle lesiones irreversibles.

El diagnóstico determinó que uno de los discos vertebrales –entre la vértebra C-5 y la C-6- oprimía de tal forma la médula espinal que cualquier movimiento brusco podría llevar al matador a una silla de ruedas. Los plazos de recuperación de aquella lesión le obligaron a cortar la temporada. Antes, en noviembre de 2015, ya había sido intervenido en Sevilla para reducir otra hernia discal que se produjo a consecuencia de una voltereta.