Morante: bronca a Abellán y homenaje a Antonio Bienvenida

Si ha habido una imagen llamativa en estos últimos días de toros que anuncian el final de la campaña ha sido la de Morante de la Puebla, visiblemente disgustado con su colega Miguel Abellán que ahora ejerce como director –magníficamente remunerado- del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El principal activo del invento, precisamente, es la plaza de toros de Las Ventas por herencia del patrimonio de la extinta Diputación Provincial que engulló el ente autonómico.

Morante ha convertido el estado de los pisos de plaza en un auténtico caballo de batalla, una recurrente obsesión que le lleva a inspeccionar cada uno de los ruedos que pisa. ¿Y por qué no? Es un artista que le gusta controlar los detalles del espacio escénico en el que desarrolla su arte. Así se hace en otras facetas del mundo del espectáculo. Pero el asunto venía de largo. En San Isidro ya se le había podido ver, visiblemente contrariado, comprobando el estado del ruedo. Y la mañana del sábado, cuentan, volvió a saltar alguna chispa entre Abellán y Pedro Marques, el apoderado del cigarrero enviado a dar cuenta a su torero del estado de la arena.

Se queja de su dureza, también de la elevación de un peralte que él mismo había conseguido rebajar en ésa y otras plazas, incluyendo la de Sevilla. El caso es que el diestro de La Puebla volvía a estar anunciado en el Foro en la recentísima feria de Otoño, falta de eco por la ausencia de las cámaras de televisión. No le acompañó la suerte y el matador arremetió contra Abellán haciéndole definitivo responsable del estado del pavimento, que corre paralelo al de la propia plaza de Las Ventas, ese sueño de Joselito El Gallo –no pudo verla en pie- que necesita de un urgente remozado. Se podría discutir si el callejón del coso madrileño era el sitio apropiado; si la finalización de la corrida de toros era el momento justo para hacerlo... pero no se le puede discutir a Morante que ese dedo acusador de las fotografías que no tardaron en rodar por las redes apunta directamente a la mala imagen de una plaza que mete muchos millones en las arcas de la comunidad.