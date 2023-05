Morante dona el traje de su histórico triunfo a la Real Maestranza

El propio torero, en un corrillo posterior con los periodistas, explicó el origen del dibujo del bordado, tomado de un vestido cosido por Uriarte que había pertenecido a Joselito, el mismo con el que se había encerrado en solitario con una corrida de Santacoloma . Fue en la tarde del 30 de septiembre de 1915, cortando la orea al toro ‘Cantinero’ un ejemplar de Santacoloma, la primera que se concedía en la historia de la plaza de Sevilla.

“Los dibujos del vestido cayeron en manos de mi sastre, Justo Algaba, y me comentó la posibilidad de hacer algún traje parecido a los que llevaba José en aquel tiempo; me gustó la idea y uno de ellos fue este, el celeste y azabache que reproduce el que se puede contemplar en algunas fotos coloreadas que hay por ahí. El del Domingo de Resurrección –un grana y oro- también estaba inspirado en José pero para él fue una fatídica tarde, la fecha de su muerte en Talavera. Le han llegado muchos dibujos de aquel tiempo y me gusta sacarlos a la luz, sacar esa historia que está entre bambalinas”, argumentó el torero.

“Ha sido una semana de muchas emociones y el disfrute a veces tarda en llegar porque estás pensando en una cosa y en otra y esto no es la Copa de Europa. Aquí sigue la liga: ahí está Jerez, Madrid, Córdoba... pero son satisfacciones muy bonitas sobre todo de cara a mis seguidores, que anhelaban un triunfo así en la Maestranza” añadió Morante destacando, de todas esas felicitaciones, una muy especial: “Me llamó Curro Romero por teléfono y esa me hizo especial ilusión; me dio la enhorabuena con un cariño y una torería muy bonita; no me lo esperaba”. Más allá queda el recuerdo de aquella clamorosa salida a hombros por la Puerta del Príncipe y el paseo hasta la misma puerta del hotel Colón: “veía las caras de los aficionados que querían llevarme un rato a hombros y tenían lágrimas en los ojos. Eso es emocionante”.