Morante en el epicentro

Eso sí: llama la atención que hasta tres ganaderías –las de Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río y Matilla- podrían doblar en el ciclo . Fuente Ymbro no traerá corrida de toros después del baldón de San Miguel; tampoco estará el nuevo proyecto de Álvaro Núñez del Cuvillo, que no pudo reunir un encierro apropiado para Sevilla. De la misma forma, nos quedaremos sin ver los ‘buendías’ de la familia Martínez Conradi, que ya tenían apalabrada la corrida apropiada cuando los veedores aparecieron por Fuenlahiguera.

¿Qué les podemos contar? Los rastreadores más avezados –léase Carlos Crivell y Emilio Trigo- ya han publicado las correspondientes listas de ganaderías a lidiar en Sevilla que, ésa es la impresión, podrían estar aún abiertas a negociaciones. Tampoco hay unanimidad en los compañeros: donde uno coloca a Alcurrucén, el otro apuesta por Puerto de San Lorenzo... El resto del elenco no falla a las previsiones, incluyendo el esperado debut en corrida de toros de la vacada de El Parralejo, el sueño ganadero del recordado empresario sevillano Pepe Moya.

Se sabe poco; se intuye algo y se desea más. El caso es que la gestación de la Feria de Abril (o mayo) recupera sus tiempos habituales y reedita esa espera –una cuaresma en clave taurina- que quedó en vísperas de nada en 2020 –una feria que se anunció y no pudo celebrarse- y también en 2021, ese ciclo que se puso en pie para una primavera triste y se acabó llevando al otoño enseñando a propios y extraños que la temporada sevillana puede y debe crecer por su extremo opuesto.

Mientras tanto, los ‘torrestrellas’ de Álvaro Domecq volverán a estar presentes en el ruedo maestrante. Los ha pedido Morante de la Puebla que, dicen, podría apuntarse algún gesto resonante con una ganadería que no suele figurar en su agenda. Hay quien quiere mirar hacia Cáceres. Pues ya veremos... Más allá de esos dimes y diretes hay una cosa segura: el diestro de La Puebla sostiene con sus manos la columna vertebral de la próxima temporada hispalense, la primera más o menos normal después del azote del covid, al que aún le quedan algunos desplantes.

Morante, en definitiva, habría hecho la preinscripción para cinco tardes –hay quién apuesta hasta seis- en la temporada baratillera. Una, indiscutiblemente, es en Resurrección; tres en el ciclo continuado y una quinta al menos en ese San Miguel que, ya lo hemos dicho, podría experimentar un nuevo formato. Y ya que hablamos del domingo de Pascua hay que decir que el personal sigue con sus quinielas. La combinación de los nombres de Morante, Ortega y Aguado planea en muchas cabezas. Es un cartel que, sin ir más lejos, ya está anunciado en la reinauguración de la plaza de La Línea de la Concepción el mismísimo Sábado Santo. Pero será una terna que veremos repetida muchas veces, en muchas plazas. Ahí están, recién sacados del horno, los carteles de las Fallas. Dentro de la intensa y breve propuesta de Nautalia se encuentra la célebre terna de artistas sevillanos, reconvertidos en los nuevos tres tenores de los ruedos. Pero no debemos andar por las ramas. Si hablamos de las componendas del cartel de Resurrección también hay que incluir el nombre de Diego Urdiales, que caería de pie en la fecha. Hay cuatro nombres en la mente del aficionado y tres puestos a cubrir. A no ser que la empresa disponga otra cosa...

Pero hay que seguir hablando de Morante, dispuesto a doblar su presencia en los ciclos de mayor importancia para sumar un número adecuado de corridas en el mejor momento profesional de su vida. En Madrid, cuentan, tendrán oportunidad de verlo hasta cuatro veces. El diestro cigarrero, por cierto, también ha sido noticia a raíz de retirar su padrinazgo de los ya célebres encierros que él mismo urdió, alentó y consagró en su patria chica. Cuando ya se daban por suspendidos, el ayuntamiento de La Puebla ha anunciado a bombo y platillo que se volverán a celebrarse después de un año de barbecho.

Pero habrá que esperar al 26 de febrero, más de un mes de esas fiestas patronales de San Sebastián que les dan cobertura y amparo. Morante, dice, estaba ajeno al asunto y ha arremetido contra el alcalde de su pueblo, el socialista Manuel Bejarano y ha hablado de “falta de decoro” contra su persona. No hace falta escarbar mucho para intuir cierto trasfondo político en el asunto. Aunque Morante, cuando se trata de su pueblo, no entiende de colores. En cualquier caso, su desacomplejada apuesta por VOX le coloca en las antípodas del actual regidor cigarrero que, eso sí que está claro, tendrá que afrontar la organización y promoción del encierro y la novillada posterior sin su verdadero motor. No es otro que Morante.