Morante espanta sus fantasmas

Hace justo una semana, desde esta misma atalaya, andábamos escrutando las vueltas y revueltas del laberinto personal de Morante de la Puebla atendiendo a la insistente rumorología, no pocas conjeturas, el dudoso eco de las redes sociales y, especialmente, las secuelas de esa lesión de muñeca que no le ha dado tregua en una extraña temporada que viajó desde la cumbre inalcanzable del rabo de Sevilla hasta las intermitencias de un verano de idas y venidas que marcó el punto de no retorno en la primera cita de San Miguel.

En esa misma pieza esbozábamos algunas preguntas necesarias pero, sin solución de continuidad, Antonio Lorca iba a animar el cotarro desde las páginas digitales de El País –el toro se marchó del papel para no volver- desvelando que el diestro cigarrero había empezado a espantar los mismos fantasmas que –eso dicen- pudieron alentar los rumores de sus fieles, los primeros cambios en sus filas y hasta el insistente rumor, dado como noticia, de la salida de El Lili, el más fiel de sus hombres que ahora permanecería a su lado.