Morante: único espada

Todo está preparado y asumido. Morante de la Puebla cruzará este sábado en solitario el inmenso ruedo de la Plaza Real del Puerto de Santa María para materializar un gesto –no exento de riesgos- que va más allá de los fines al uso en este tipo de empeños. Al diestro de La Puebla del Río no le hace falta demostrar casi nada a estas alturas por más que se haya colocado a la cabeza numérica y moral de un escalafón, el de 2021, que soporta la transición del toreo de antes a después del covid. Hay toreros nuevos o en trance de eclosión que han desplazado a las figuras de los últimos lustros en la atención del aficionado insuflando aire fresco a unos carteles que ya olían a naftalina. Con una excepción: Morante, que con más de cuatro décadas de vida y casi veinticinco años de alternativa, ha sido la única figura veterana que permanece de rabiosa actualidad y sale indemne del refrescamiento de una primera fila que demandaba hace años nuevos nombres y estrategias.

La revolución de Morante, si la hay, consiste en mirar y actualizar el mejor pasado del toreo. Hay que recalcar una idea: los registros de la tauromaquia pueden ser infinitos, adaptados a las exigencias de las distintas embestidas, de los comportamientos dispares que puede brindar un toro bravo en función de su condición única sí, pero también de los parámetros diferenciales de los distintos encastes y, ojo, los criterios de selección de cada ganadero. En la corrida del Puerto –tal y como ha advertido el propio criador, Tomás Prieto de la Cal- difícilmente podremos asistir la faenas de largo metraje. Los trasteos tendrán que ser breves, intensos y dinámicos haciendo buena la sentencia antoñetista: “pronto y en la mano”.

Pero la lidia global –que será una buena oportunidad para evitar los absurdos tiempos muertos del toreo de hoy- también abre una puerta a quites, lances o galleos que impriman variedad, vistosidad y oportunidad a todos los tercios. Si el toro no se mueve, puede hacerlo Morante. La belleza y la pureza del toreo está enhebrada a un natural trazado como dictan los cánones pero también puede estar escondida en el macheteo –desaparecido de las plazas en las últimas décadas- sobre las piernas a un toro imposible con el que haya que abreviar. Del primer lance a la estocada, la corrida de toros puede brindar una extensa batería de situaciones para resolver con torería y afán didáctico. El propio diestro de La Puebla expresaba esta filosofía en una entrevista concedida a El País: “en el toreo hay que mirar hacia atrás y no hacia delante; ser moderno no casa con esta profesión”.

La corrida del Puerto, en definitiva, cobra una mayor dimensión atendiendo a los resultados de la temporada del diestro cigarrero que marcó en Jerez de la Frontera el punto de inflexión definitivo para alentar la peregrinación a la Plaza Real. Antes habrá lidiado la corrida de Torrestrella en Huelva; ya se enfrentó a los ‘santacolomas’ de La Quinta en Arlés y prepara un toque de atención con los ‘galaches’ en Salamanca antes del definitivo fin de fiesta, lidiando miuras en Sevilla para clausurar el abono.

Morante se ha convertido, de una u otra forma, en la locomotora de esa revolución de los artistas que tomó espíritu de grupo a raíz del pronunciamiento de Pablo Aguado en la Feria de Abril de 2019, la última celebrada hasta ahora. Urdiales o Juan Ortega también transitan en esa senda que ha convertido lo clásico en contestación. La corrida del Puerto, antes de celebrarse, ya es un acontecimiento.