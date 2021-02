Mujeres de luces

En cualquier caso, en su vida hay muchísimas otras facetas: fue actriz de cierta fama, llegó a sufrir una fuerte cornada y hasta probó suerte como apoderada de El Boni a mitad de los ochenta. ¿Quién da más? El diestro Jiménez Fortes –hijo de la también torera Mary Fortes, compañera de Alicia Tomás- acertaba el otro día en el centro de la diana al hacer su particular homenaje a la torera: “45 anÞos despueìs, en el siglo XXI, en una sociedad avanzada, moderna, libre e igualitaria como la que vivimos, que venga una famosa actriz catalana y decida ser torera, a ver queì ocurre... ”

La recentísima muerte de Alicia Tomás, la bellísima vedette catalana reconvertida en torera, ha refrescado la historia de aquellas pioneras del toreo femenino que vistieron el traje de luces en los años 70 abriendo un camino que no siempre fue tomado en serio. Alicia, nacida en Barcelona en 1940, –algunas biografías retrasan su nacimiento a 1949- fue primero jovencísima bailarina del Paralelo. Pero su vocación taurina pudo más, alimentada por la afición de su padre en las dos plazas de la ciudad condal y la batuta de Manolo Lozano, su descubridor.

Siempre hubo mujeres dispuestas a medirse con un toro y algunas, en otro mundo distinto, habrían logrado alcanzar otras cotas distintas del papel que les relegó la historia. Dejando a un lado aquellas cuadrillas decimonónicas de señoritas toreras o la célebre Pajeruela, inmortalizada en los grabados de Goya, podríamos comenzar este repaso apresurado con el sonado caso de María Salomé, que no deja de ser, con los ojos de hoy, un posible caso de transexualidad envuelto en los condicionantes de la época. Tenía fama de marimacho pero nadie dudaba de su condición femenina .

Y es que en los años de la República había llegado una nueva oportunidad para las mujeres toreras gracias al tesón de Juanita Cruz (Madrid, 1917-1981) que invocó la igualdad de sexos que cacareaba la nueva constitución. Juanita fue una gran torera. Vestía faldas bordadas en combinación con la chaquetilla de torear y llegó a presentarse en la plaza de Las Ventas en la primavera de 1936. El alzamiento militar y la posterior Guerra Civil le acabarían abocando al exilio y truncando su carrera. Siguió toreando en América pero siempre tuvo la amargura de no poder desarrollar su carrera en España ante la nueva prohibición. El epitafio de su tumba –falleció en Madrid en 1981- no deja de ser elocuente de su propia frustración vital: “A pesar del daño que me hicieron los responsables de la mediocridad del toreo en los años cuarenta-cincuenta, ¡brindo por España!”

Sigue el hilo cronológico la elegante rejoneadora peruana Conchita Cintrón, a la que nunca permitieron torear a pie en España aunque cuentan que desoyó la prohibición en su despedida de los ruedos, el 18 de octubre de 1950 en Jaén, echando pie a tierra para muletear a su oponente. La llamaron la ‘Diosa Rubia’ del toreo y aún llegó a vestirse de corto y subirse a caballo para amadrinar simbólicamente la alternativa de otra rejoneadora, la francesa María Sara, en el Coliseo de Nimes.