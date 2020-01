Observatorio taurino: Barruntos de Sevilla y primeros movimientos

Pasadas las fiestas, los engranajes del toreo comienzan a moverse pesadamente sin dejar de mirar cansinamente al enrarecido panorama social y político. El toreo no es ajeno a esos manejos haciendo buena –una y otra vez- la famosa sentencia de Ortega y Gasset. Pero hay que mirar hacia delante y hacer del éxito de lo nuestro su mejor defensa. Y vamos al turrón: el despacho alto de la oficina de la calle Adriano –cuartel general de los Pagés- sigue siendo la meca de apoderados y taurinos de todo pelaje que aguardan turno u oportunidad en cercano bar Taquilla. Todos quieren estar en Abril pero los sitios son limitados. El inminente desembarco de Toño Matilla supondrá amarrar las líneas maestras del ciclo sevillano, empezando por Morante de la Puebla que, con José María Manzanares, es la principal fachada de la cuadra de toreros de los discretos taurinos charros, verdaderos –y discutidos- catalizadores del hilo de la temporada. A partir de ahí surgen los interrogantes: ¿ Apretará Pablo Aguado en las negociaciones ? Tiene en la mano pedir –y obtener- atendiendo a la poderosa estela de su triunfo del pasado año. Pablo entró en la plaza aquel 10 de mayo con aura de torero futurible y salió revestido de figura. Ya contamos en el Observatorio Taurino anterior que el previsible ajuste de Manzanares en la corrida pascual de Arlés dejaría las manos libres a Ramón Valencia para montar ese cartel –Morante, Roca y Aguado- que ya se quiere dar por hecho en la calle. Pronto se sabrá algo al respecto. Estaremos pendientes de los especialistas en la fontanería baratillera.

Pero en estos días también se ha hablado con cierta preocupación de la composición de ese gobierno desmesurado que acaba de prometer su cargo ante el rey Felipe VI. Ya les avanzamos algunas claves del asunto en un reportaje publicado el pasado viernes. Pero en el goteo de filtraciones aún faltaba saber la identidad del nuevo ministro de Cultura que detenta las competencias taurinas desde aquel traspaso más o menos simbólico –las competencias taurinas están transferidas a las comunidades autónomas-orquestado hace ya casi una década bajo la batuta del fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Unas antiguas declaraciones del señor José Manuel Rodríguez Uribe, que es nuevo baranda del ramo, sirven de tímida llamada a la calma a la grey taurina. “Yo no soy aficionado a los toros, pero yo soy un liberal por lo que creo que hay razones para digamos, mantener una posición de respeto a una tradición histórica española que tiene otras dimensiones también de carácter cultural y que sé que es muy difícil de entender para mucha gente porque supone que el toro sufre y muere. Para mí no es una fiesta que me produzca una satisfacción especial pero creo que prohibirla sería una posición excesiva...” Dicho queda.