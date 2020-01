Observatorio taurino: Un año que va y otro que viene

Con este Observatorio despedimos el año y, de alguna manera, damos la primera bienvenida al que vendrá. 2019 no fue un año más en el toreo: los movimientos en la primera fila del frente han hecho patente que nada es eterno. Los grandes han aguantado los envites y han defendido –a veces contra toda lógica empresarial- su altísima cotización, forjada en aquellos años de vino y rosas en las que los billetes no eran problema. Pero hay una nueva baraja de matadores, con Roca Rey y Pablo Aguado a la cabeza, que ya han obligado o terminarán de obligar a la patronal a marcar otras rayas en ese escaso pastel que es la actual economía del toreo. Ése es el problema de fondo: la tarta es la que es y cualquier comensal nuevo con verdadera autoridad obliga a un complejo ejercicio contable que enseña algunas vergüenzas del negocio. Ahí está el ejemplo del torero que, a la postre, podemos considerar verdadero triunfador de la temporada. En una recentísima entrevista concedida al semanario Aplausos, Paco Ureña mostraba algunos condicionantes de su ruptura con los anteriores mentores y su nueva etapa en manos de un empresario emergente como José María Garzón, que también ha asumido el reto de sacar a flote el Coso de Los Califas de Córdoba. El caso es que Ureña se duele de que, a pesar de los premios y reconocimientos a su gran temporada, sigue sin entrar en según qué carteles. El murciano querría haber toreado más de lo que lo ha hecho y habla de ese “respeto” que invocan los toreros cuando saben que han pasado una raya invisible. “Es surrealista que con la temporada que he hecho y la de percances que ha habido solo haya toreado dos sustituciones y matado veintinueve corridas de toros” insiste el triunfador de la temporada. Llegados a este punto hay que hablar de apuestas. Urge una modificación del argumento de ciertos carteles para dar sitio a estos toreros que necesitan asentar su plaza en las ferias. La baraja es amplia aunque el gusto del aficionado no siempre va unido al tintineo de las monedas en las taquillas. Ése será el principal reto de las empresas –si están dispuestas a asumirlo- para el año 2020.