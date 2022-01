Oliva Soto: «No estoy en esto por dinero...»

Alfonso Oliva Soto anda calentando motores antes de volver a enfundarse el vestido de torear. Será en una cita cargada de connotaciones que, de una forma u otra, debería servir para dar un toque de atención a las empresas. El reencuentro con el toro llegará el próximo 12 de febrero en el coqueto coso de Guillena junto a otro torero sevillano, Lama de Góngora, que también lucha por ser profeta en su tierra. Cierra el cartel el manchego Mario Sotos. Juntos levantarán el telón de la temporada en Andalucía. Pero Alfonso sueña con volver a hacer el paseíllo en una plaza, la de Sevilla, en la que llegaron a verle a gran nivel. El tiempo no siempre es un buen aliado...

Va ser la primera corrida del año en Andalucía...

Y me da mucha alegría al ser principio de temporada, tener todo el año por delante y hacerlo en tu tierra... Va a ser cerquita de casa, con un público que me aprecia mucho. Creo que acudirán esos seguidores que siguen acordándose de uno. Hace algún tiempo que no toreo en Sevilla y supongo que tendrán ganas de verme.

¿Cómo se encuentra el torero ante este compromiso?

Tengo ganas de que se me vea, que pueda dejar sentimientos en los aficionados, los partidarios y amigos que vayan a Guillena. Quiero dejar una buena impronta al margen de las orejas porque es lo que repercute en la prensa, lo que de verdad te satisface. Lo que quiero es hacer algo que se recuerde de verdad porque al final aunque los números sean importantes lo que queda de verdad es la memoria del toreo.

Este compromiso trae a la palestra aquella corrida organizada en Camas, hace más de cuatro años, que llegó a tener resonancia entre los aficionados pero no repercutió en los despachos.

Son plazas de menor repercusión. El que estuvo y lo vivió le dio la importancia que tuvo de verdad. Fue un gesto con toros serios, de plaza de segunda, pero desde fuera se puede valorar como un triunfo local y se le quita importancia. A partir de ahí, aquella tarde debió tener otro rendimiento. Fue muy emotiva, encontré lo que buscaba y vi a mucha gente que salió emocionada de la plaza y con ganas de verme anunciado de nuevo. ¿Da pena? Se lleva con afición pero te sientes triste, no por dinero, sino de ver que el toreo no es lo que te han contado de pequeño. Si fuera solo por el dinero no seguiría en el toreo. Quiero disfrutar de la respuesta del público. Al final eso es lo que uno se va a llevar.

En esos momentos, a finales de la temporada de 2017, también contabas con poder volver a torear en Sevilla. Ese retorno se ha puesto muy cuesta arriba...

Es un poco contradictorio... No soy un torero de números pero sí he cortado cinco o seis orejas en Sevilla. Creo que he sido un torero querido y eso me produce una mezcla de tristeza y alegría. La gente aún se acuerda de aquel toro del Conde de la Maza; de aquella corrida tan seria de Martín Lorca... de varias tardes en la plaza de la Maestranza en la que las cosas salieron muy bien. Gracias a todo eso puedo seguir yendo a Perú y toreando en otros sitios; puedo mantener, casi milagrosamente, cierto cartel a pesar de llevar varios años sin anunciarme en Sevilla. Volver a la Maestranza sería como una recompensa a estos años acudiendo a esas plazas peruanas en las que es tan difícil viajar; con esas embestidas tan complicadas... Sueño con verme haciendo el paseíllo en Sevilla.

Antes de la pandemia hubo un paseíllo en Madrid en el que las cosas no terminaron de rodar.

En Las Ventas toreé una corrida de Rehuelga y Pallarés. Llegué a torear muy bien un toro con el capote pero lo echaron para atrás precipitadamente. Fue una tarde complicada, le pegaron una cornada fuerte a Arturo Macías y todo se puso cuesta arriba. No es fácil acoplarse a las embestidas de Santacoloma pero creo que solventé la tarde bien pero tal y como está la cosa hay que exigirse más y puntuar. Hay toreros que con cuatro capotazos captan la atención pero a mí siempre se me ha exigido más y no me valen cuatro, me hacen falta quince, derecha, izquierda y la espada. Todos conocen mi concepto artístico pero se me exige más que cuatro capotazos.

Había recordado aquel toro del conde de la Maza. ¿Qué habría pasado si hubiera entrado la espada esa tarde?

No lo sé... Era un torero muy joven, anunciado con una ganadería compleja... Seguramente me habría servido para torear muchas más corridas aunque pude sumar unas dieciocho ese año. Nunca he funcionado a base de pinceladas, he tenido que echar tardes completas. Creo que si me hubiera cogido en este momento no se me habría escapado. Me pilló muy nuevo pero nunca se sabe...

Hay que reincidir en el circuito peruano, tan duro, que ha sido su tabla de salvación en estos años.

Las ganaderías ayudan menos y no es fácil encontrar el triunfo allí; los viajes son larguísimos... pero tengo mucho que agradecer: al público, a los amigos y profesionales que han confiado en mí. Si conseguí entrar en Madrid fue por los triunfos que había obtenido allí. Tengo que estar contento porque no es fácil afrontar aquellos viajes sin saber ni el encaste de lo que vas a matar. No es lo que yo había vivido de novillero, moviéndome por todas las plazas de importancia. Tomé la alternativa y sólo toreé una corrida en los dos primeros años y al tercero llegó la del Conde de la Maza en Sevilla que me permitió despegar. El toreo no es fácil y posiblemente tampoco deba ser justo. En la vida hay pocas justas y yo no trato de pedir justicia. Sólo quiero que me vean.

Vamos a cumplir dos años de pandemia ¿Le ha afectado?

El primer año sí pude torear bastantes toros en el campo que me vinieron genial para no perder el hilo del año. Y el pasado sólo toreé dos corridas de toros en España. En ambas pude triunfar y dar una buena imagen con un toro muy fuerte en Campofrío y en la televisada de Canal Sur, con una corrida exigente de Fuente Ymbro también estuve a buen nivel. De ahí, a Perú a torear cuatro festejos. Dentro de toda esa dureza me siento afortunado de seguir vivo, de mantener las ganas de torear.

No concibe la vida lejos del toro...

Al final es una forma de ser. Yo soy torero y aunque a mi hijo nunca le hablo de toros, cuando alguien le pregunta por su equipo de fútbol responde que él es torero. Ser torero es una ilusión: no me cuesta trabajo coger esos aviones para ir a Perú ni seguir entrenando. Esto es una forma de vivir y me siento muy reconocido por muchos aficionados, por la prensa que siempre me ha apoyado. Me gustaría que lo reconocieran más taurinos, lograr cierta unanimidad y que algún día se me recordara como un torero importante. Ésa es mi lucha. Y creo que lo puedo dar.