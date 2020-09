Pablo Aguado: «Todos los actores de la Tauromaquia nos hemos unido por un empeño común»

En ese momento ya se recortaba en el horizonte la Goyesca de Ronda. Su nombre volvía a unirse con el de Roca Rey con Morante por delante. No coincidían en el mismo cartel desde aquel 10 de mayo de 2019.

Era un cartel muy esperado por la afición y también por los tres toreros. Nos apetecía alternar nuevamente y el marco de Ronda lo hace todo inigualable. Pero la verdad es que ha sido otra desilusión más, una de las mayores de este año en el que hemos pasado constantemente de la ilusión a la desilusión.

Su nombre estaba en todas las quinielas junto a Morante y Juan Ortega para torear la corrida del 12 de octubre en Córdoba. ¿Recibió la llamada de José María Garzón?

Cuando nos llamaron dijimos que no porque, con la excepción de la corrida para la Fundación del Toro de Lidia, ya teníamos pensado cortar la temporada después de Ronda para recuperarme entre septiembre y octubre y así empezar la preparación de la temporada 2021 en el mes de noviembre y totalmente rehabilitado. El caso es que, al ser el cartel tan bonito que era, pedí unos días para valorarlo con el fisio que me lleva tratando esta lesión desde hace tiempo. Me dijo que a falta de las pruebas, apurando, podría estar. Pero no al 100%. Además no iba a poder prepararme con la intensidad que requiere un compromiso en una plaza de primera y en un cartel tan bonito. Y la verdad es que ir sin estar en totales condiciones físicas no es honrado ni con la afición, ni la categoría del cartel ni conmigo mismo. Si Dios quiere, en cuanto podamos me encantaría torear ese cartel que a la afición tanta ilusión le hace aunque me duele no poder hacerlo el 12 de octubre.

El problema venía de largo...

Llevo arrastrando esa lesión bastante tiempo. De hecho, lo pasé bastante mal los días anteriores a la tarde del Puerto. Entre septiembre y octubre pretendo recuperarme de cara la próxima temporada. No termino de curarme, un poco por el ansia de seguir toreando y entrenando y al final me ha dado la cara cuando me he puesto delante del toro.

Ha mencionado esa corrida del ciclo de la Fundación del Toro. Ahí sí va a estar Pablo Aguado.

Sólo íbamos a hacer esa excepción. Era un compromiso que habíamos adquirido anteriormente y que considero muy importante por todo lo que se va a conseguir. Tenía previsto torear a mediados de octubre pero con el tema de la lesión la hemos dejado para el final, seguramente a final de mes.

¿En qué consiste el proyecto?

Todos los actores principales de la Tauromaquia –toreros, empresarios, cuadrillas, ganaderos- nos hemos puesto de acuerdo para actuar gratuitamente por un beneficio común que no es otro que un fondo de reconstrucción para que el año que viene se puedan dar corridas o novilladas en pueblos que se están perdiendo. Creo que es algo muy positivo que merece el compromiso de todos. Es un gesto que acredita el trabajo duro de la Fundación, buscando el mejor futuro de la Tauromaquia.

La clave no es ganar dinero, sino invertir en el bien común de la Fiesta...

Los toreros no vamos a ganar un solo euro con ello pero sí vamos a ganar la satisfacción de haber contribuido a que este año se puedan dar corridas pero, sobre todo, a que se construya ese fondo para que se puedan dar el año que viene.

Este ciclo nos podría dar la pista de un modelo taurino de transición mientras esperamos el retorno de la verdadera normalidad.

Ojalá que así sea. Tenemos que encontrar la fórmula para seguir dando toros. Este modelo es pionero y demuestra que con la ayuda de la televisión y el apoyo de todos –empresarios, matadores, cuadrillas, etcétera- se pueden dar toros. Si es necesario aplicar este modelo hasta que llegue esa ansiada normalidad, bienvenido sea. Se trata de que esto no pare.

Hay que hablar de otras cosas que también ilusionan al aficionado. Ha surgido un nombre, el de Juan Ortega, que añade sal al ambiente taurino sevillano.

Es una alegría enorme. Juan es un pedazo de torero, de los que gusta ver. Es que es necesario contar con gente que interprete el toreo como él lo hace. Ojalá se pueda dar ese cartel –Morante, Ortega, Aguado- que ahora no ha sido posible. Nos hemos quedado con las ganas de poder hacerlo en Córdoba, yo el primero, y ojalá se pueda dar más adelante en todos los sitios que podamos. Me ilusiona torear con gente que torea bien, que disfrutas viéndolos torear y encima te motivan para sacar lo mejor de ti mismo.