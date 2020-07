Pobre de mí...

Con el estreno de marzo empezaron a caer, una a una, las festividades y celebraciones más emblemáticas de la piel de toro. La vida cambió de un día para otro después del descomunal petardo de aquella manifestación que recordar no quiero. Y la cancelación de las Fallas rompió el velo del templo. En pocos días asumimos que no habría cofradías en las calles; que no se encenderían los farolillos de abril ni se abrirían las puertas de la plaza de la Maestranza. Desde entonces, después de algunos ingenuos aplazamientos, todo quedó cancelado. España caminó desde ese punto sobre los escombros de su propio calendario sentimental mientras veía pasar, uno a uno, los días de este año infausto en el que se ha pagado una estremecedora factura de vidas. Hablan de “nueva normalidad”. Pero nada puede ser normal detrás de esa mascarilla que, más allá de cortar caminos a los virus, es un bozal a la libertad. Dejémoslo ahí. Ahora le ha llegado el turno a San Fermín, la fiesta más universal, más conocida, más difundida, más gozada dentro y fuera de los muros de esta patria mía... No habrá encierros matinales, corridas vespertinas ni esa inconfundible jarana que enamoró a Ernesto Hemingway. El dios Toro no se enseñoreará de las calles de Pamplona. Este mismo lunes, día 6 de julio, tenía que haber tronado el gozoso chupinazo que dispara esos siete días que hay que vivir, aunque sólo sea una vez en la vida. Hoy, más que nunca, hay que gritar con fuerza: ¡Viva San Fermín!