Ramón Valencia: «La de Sevilla es otra vez... la Feria»

Los carteles, que ya eran conocidos en líneas generales, ya están en la calle. Ramón Valencia ha dado rango oficial a unas combinaciones de toros y toreros que darán contenido taurino a la Feria de Abril anunciando a la crema del escalafón más allá de alguna ausencia –de aquí y de allá- que no eclipsa el tono de un abono que no deja de ser reflejo fiel del escalafón actual. Pero antes de entrar en harina hay que destacar un detalle relevante para los tiempos que corren. No es otro que el apoyo explícito de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento hispalense –Lourdes Fuster, Manuel Alés y Ricardo Sánchez estuvieron presents- en un momento de zozobra por los vaivenes antitaurinos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ya ha desvelado en el Senado sus intenciones sobre el particular.

Pero, más allá de las combinaciones presentadas, estaba el interés de conocer los entresijos y los detalles de las principales negociaciones. Y la pregunta del millón pasaba por saber qué había pasado con el frustrado reencuentro de Roca Rey y Daniel Luque, que hasta ahora ha sido vetado sistemáticamente por el peruano por diferencias personales que a ellos sólo les incumben. “Queremos darle satisfacción a la afición pero no podemos entrar en los asuntos particulares de ciertos toreros” señaló Ramón Valencia sin renunciar a entrar en el meollo del asunto. “Hemos intentado absolutamente todo desde el primer momento, incluyendo la gran movida que hubo en los comienzos con el Domingo de Resurrección –en la calle se apostaba por la presencia de Luque en esa fecha- e intentarse se ha intentado” ha añadido el gerente de Pagés apostando por “una reconciliación lógica y normal que dependerá exclusivamente de ellos”. En cualquier caso Valencia admitió que el equipo de apoderamiento de Roca “prefería no torear con Luque”.