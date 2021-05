Roca Rey: 631 días después

Es importante recordar la secuencia de los hechos, sus causas y consecuencias. Roca Rey cumplía el 10 de julio de 2019 el primero de los dos compromisos que había adquirido en la feria de San Fermín. No pudo acudir al segundo... En Pamplona se pudo constatar que no tenía fuerza en el brazo. El parte oficial emitido entonces –pronto hará dos años- hablaba de “braquialgia derecha dependiente de C7 y una tendinopatía de hombro supraespinoso con derrame”. Entonces nadie quería pensar en ello pero el farragoso lenguaje facultativo sólo estaba certificando que comenzaba un largo eclipse. Antes de acudir al impresionante embudo navarro había acudido a su Perú natal para cumplir un doble compromiso en el que ya se hicieron patentes las molestias. Después tuvo que renunciar a torear en las plazas de Teruel, Burgos y Soria llegándose a propagar el rumor malintencionado que situaba esas ausencias en una estrategia para elevar su caché. Nada de eso; el joven matador había forzado la maquinaria para estar en San Fermín.

Comenzaba un complejo proceso de recuperación que no pudo cumplir ninguno de los plazos previstos. Primero se anunció que no podría torear durante el mes de agosto. Mientras tanto, el matador peruano acudió a un centro hospitalario de Nueva York para encontrar una respuesta definitiva a aquella dolencia que no daba tregua. Roca seguía sin fuerza ni movilidad en el brazo derecho pero en su entorno seguía quemando la posibilidad de perder el año sin saber que acabaría dejando dos en barbecho. Había que anunciar la vuelta y se fijó una fecha emblemática, con un cartel de campanillas, para volver a la palestra: la Goyesca de Ronda, el día 31 de agosto, mano a mano con Morante de la Puebla... Pero diez días antes de tan trascendental compromiso anunció lo que todo el mundo temía: Andrés Roca Rey cortaba definitivamente la temporada...

¿Qué le estaba pasando a Roca Rey?

Rumores de barra aparte, el origen de la lesión hay que ir a encontrarlo en la brutal voltereta que el diestro peruano sufrió la tarde del 22 de mayo de 2019 en la plaza de Las Ventas. Fue en un imposible quite por gaoneras, en el que acabó prendido de forma brutal por un sobrero del Conde de Mayalde. En ese momento se propaló otras de las comidillas taurinas del año cuando alguien quiso ver una suerte de armadura anti cornadas en lo que sólo era un leotardo negro que quedó al descubierto bajo las taleguillas destrozadas.

Ese mismo día desorejó a un gran toro de Parladé que le convirtió en uno de los grandes triunfadores del ciclo madrileño. Fue, con su faenón de Sevilla, la cumbre de una temporada que iba a quedar incompleta. Después del palizón venteño fue atendido de una herida que lesionaba la musculatura isquiotibial pero habían comenzado las molestias en el brazo... Después llegaron otras tardes, otros compromisos y ese viaje a Chota que alentó cierta rumorología interesada en torno a una supuesta –y desmentida- pelea que habría sido la causa del dolor y la disfuncionalidad del brazo.