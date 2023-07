Roca Rey quiere estar listo para Huelva

La secuencia de los hechos no tardó en recorrer todos los móviles del toreo. El toro de Antonio Bañuelos se le vino como un tren sin obedecer al toque del engaño. Le atropelló –encunándole entre los pitones- y le aplastó contra las tablas. Su compañero Cayetano Rivera Ordóñez, a cuerpo limpio, le hizo el quite. También resultaría volteado. El banderillero Antonio Chacón resolvió la angustiosa situación llevándose al toro, también a cuerpo limpio. Pero ésa no fue la única cogida de Andrés, que también había sido alcanzado antes por el primer toro de su lote. Entonces también había contado con la inestimable entrega de Cayetano, que tiró de los pitones para librarle de un daño mayor.