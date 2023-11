Temporada 2023 en la plaza de la Maestranza: un año para recordar...

Y es que será difícil volver a reeditar el altísimo nivel artístico y ganadero que se ha vivido en 2023 en el albero del Baratillo, más allá del histórico rabo que cortó Morante para marcar a fuego la pasada Feria de Abril y hasta la trayectoria taurina y humana del propio matador de La Puebla que , eso parece seguro, seguirá toreando en 2024 . Pero ésa es una historia por contar aún: ahora toca resumir las claves de la campaña 2023, la mejor de todo el circuito taurino por el juego de las reses lidiadas y la altura marcada por muchos de los coletudos. No se puede decir lo mismo de la gran temporada global... Sevilla, es así, fue una isla.

En realidad se trataba de un movimiento más de un extenso concierto, dividido en una serie de trasteos magistrales, que se inició el primero de octubre de 2021 y tuvo continuidad en el abono de 2022 y alcanzó el de 2023, incluyendo la faena inadvertida del toro de Matilla –Morante se encaró con el presidente Fernández Rey por no conceder el trofeo- y el faenón casi secreto –alado, armónico, cadencioso, imaginativo, perfectamente ligado y escenificado- dictado esa misma tarde, premiado con una cicatera oreja que en otro tiempo, con otro público, habrían sido dos.

En ese primer nivel hay que colocar a los matadores de Gerena, empezando por Daniel Luque que echó arte cuajando de cabo a rabo a un gran toro de El Parralejo al que instrumento una grandiosa y armónica faena y luego aplicó ciencia sacando hasta la última gota del remoto fondo de un costoso ejemplar de La Quinta. Luque, que había sufrido en El Puerto uno de los percances más cruentos y dolorosos de la temporada, aún volvería en septiembre para dictar otra hermosa lección de técnica y estética que le hizo rozar la Puerta del Príncipe el día de la despedida de El Juli. Salió de la plaza visiblemente dolorido, evidenciando que el percance no estaba curado. Y volvió a cortar. El año que viene debe contar en la primera línea del abono.

Pero la lista de excelencias no estaría completa sin anotar la labor de Ginés Marín, perfectamente enhebrado a un gran ejemplar de El Torero al que cortó dos orejas justas y rotundas, el mismo premio que obtuvo Emilio de Justo de gran toro de Matilla –seguramente el más completo del ciclo- con el que hizo un encomiable esfuerzo arrastrando aún alguna secuela del durísimo percance del año anterior.

Y en esa línea, Tomás Rufo, más efectista que profundo, iba a sumar su segunda -y ramplona- Puerta del Príncipe que no resistía ninguna comparación con la que se había abierto 24 horas antes. A partir de ahí surgen las preguntas ¿no merecieron ese honor las grandes faenas de Luque y Escribano? ¿No debería llevar el propio Morante cinco o seis en tres temporadas? El propio Roca Rey, sin opciones en Resurrección, se emplearía con estrategia e inteligencia para sumar los manidos tres trofeos el día 21 de abril. Le obsesionaba el asunto así que meta conseguida pero el peruano daría su verdadera medida de gran figura del toreo con el último toro que estoqueaba en la Feria , y el último que mataba en toda la temporada, en el segundo festejo de San Miguel.

Otra historia bien distinta es el peso y la verdadera trascendencia de esas Puertas del Príncipe convertidas en un fin en sí mismo que no retratan, a veces ni de lejos, la enjundia de las actuaciones que las alentaron. No es algo nuevo. El privilegiado paseo a hombros ha derivado –algunas apoteosis verdaderas se quedan sin el premio- en una mera suma de trofeos que reducen el que era un raro honor a una cuestión aritmética . Urge redefinir lo que era un auténtica corona de laurel, un honor derivado de la auténtica voluntad popular que saltando absurdos reglamentismos –todo se mide y se normaliza, como en la moderna vida cotidiana- elevaba sobre el pavés a los grandes triunfadores en ocasiones excepcionales; llenando el público de aficionados y ahorrando el sórdido espectáculo de un torero portado en hombros por un propio en medio de un ruedo desolado.

El Juli había cortado dos orejas excesivas en Resurrección y estuvo a punto de lucrar una tercera, sin meter la directa, al mejor toro de La Quinta en un atípico domingo de resaca. Pero entonces no podíamos adivinar que el maestro madrileño iba a anunciar su retirada en la misma yema de la temporada. La última corrida sería en Sevilla, revalorizando la fecha del 1 de octubre y convirtiendo en un verdadero acontecimiento el adiós de uno de los matadores más importantes de la historia reciente del toreo. No hubo toros a favor pero sí emoción. Su impresionante trayectoria ya está en la historia.

El Cid volvió bastante mejor que se fue pero le iba a servir de poco el resto del año. Hermoso de Mendoza volvería a ganar a los puntos en la tarde del retorno de Diego Ventura, que hizo el mejor rejoneo. Dejamos aparte el recital capotero de Juan Ortega que le coloca entre los sucesos memorables del ciclo. Sin toros a favor, no logró redondear nada pero mejoró una imagen que crecería a lo largo de la campaña aunque no le sirvió –la fontanería del toreo se impuso a la excelencia- para coger la sustitución de Morante en San Miguel. Tampoco habían contado con él para participar en el festival del Rocío pero sí fue interpelado para cubrir la ausencia del cigarrero. Visto lo visto, no aceptó el guante. Era de cajón.

No hay que olvidar la oreja que mereció –y se quedó sin cortar- José Ruiz Muñoz deslumbrando con un toreo personal y cadencioso. Fue en la tarde de la oportunidad, que no fue tal para el resto de los convocados. A partir de ahí hay, en la corrida de Santiago Domecq, hay que recordar a un Garrido responsabilizado; la oreja más o menos olvidada de Álvaro Lorenzo y el naufragio inevitable de Alfonso Cadaval. Pablo Aguado, que apenas dejó algún recuerdo en abril, sí se pareció mismo en la primera de San Miguel, gracias a ese toreo alado, casi onírico, que le reconcilió con el aficionado sevillano.

En el capítulo de decepciones hay que situar, un año más, la decadencia irrefrenable de Manzanares, levísimamente remendada en septiembre. Talavante ha permanecido tan indefinido estilísticamente como lejano del alto concepto que tiene de sí mismo. La memoria apenas rescata momentos de otros toreros de los que se esperaba más como Urdiales o Dejamos en el limbo a Miguel Ángel Perera o Francisco de Manuel. Ferrera apenas tuvo opciones con la miurada; del resto, si los hubo, ni nos acordamos...

Tampoco hay que olvidar el excelente nivel ganadero de la Feria de Abril. En la corrida ideal figuran los cuatro toros a los que se le dio la vuelta al ruedo póstuma: fueron ‘Patatero’ de Victorino Martín, que lidió una de las mejores corridas del ciclo; ‘Filósofo’, de Hermanos García Jiménez, que también echó un encierro completo; ‘Ligerito’ de Domingo Hernández y ‘Príncipe’ de El Parralejo. La mereció también ‘Choricero’ de Miura y seguramente algún ejemplar más –como el tercero de Jandilla- en una larguísima lista en la que figuran ejemplares sueltos de Fermín Bohórquez, Santiago Domecq, Núñez del Cuvillo, Justo Hernández, El Torero y La Quinta. Hay que añadir, en San Miguel, otro importante astado de Matilla que sorteó Manzanares, el importante lote de Victoriano del Río que disfrutó Castella y la importancia y las dificultades del ejemplar de Garcigrande que desorejó Luque.