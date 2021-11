Toros sí, toros no: razones, emociones, prejuicios...

El patio central de la Fundación Cajasol acoge estos días la V edición de la iniciativa ‘Letras en Sevilla’ que dirigen los periodistas Jesús Vigorra y Arturo Pérez Reverte, que ya incendió las redes días atrás con su acostumbrada maestría afirmando que se iba a liar. Pero no se ha liado nada. El propio escritor y académico reconocía esta mañana el excelente tono de una sesión presidida por el respeto que ha servido para abrir fuego en un encuentro que ha despertado una gran expectación. No es para menos. ‘Toros sí, toros no: ¿cultura, tradición o barbarie?’ es el título de este duelo literario que enfrentará dialécticamente a los detractores y defensores de la fiesta en las dos sesiones de las que consta un ciclo inaugurado esta mañana por Antonio Pulido, presidente de la entidad que acoge el encuentro.

El periodista y escritor Rubén Amón fue el encargado de abrir la sesión matinal con una charla titulada ‘Porqué los toros son un escándalo’ en la que definió la Tauromaquia como “un arte extremo”. “No voy a pedir perdón por ser aficionado”, afirmó el periodista que, desde un primer momento, desterró los tópicos más manidos en la defensa de la fiesta buscando un enfoque distinto. “Me da igual la dehesa; el futuro del toro de lidia le tenía que importar de verdad a los animalistas” ironizó el conocido columnistas antes de valorar el universo del toreo como “una expresión artística descomunal que nace de su contacto con la muerte”. Pero Amón fue mucho más allá al señalar que (la Tauromaquia) “en su envoltura lúdica enseña todo aquello que la sociedad ha decidido esconder”. Fue el punto de partida para desgranar, a su juicio, algunas de las líneas argumentales más valiosas del rito taurino: “reivindica lo masculino y se recrea en fórmulas de ritual y liturgia en una sociedad secularizada” aunque señaló que la transformación sufrida por la sociedad había hecho pasar la figura del torero de “héroe a poscrito”.

“Había un antitaurinismo ilustrado pero no contábamos con una sociedad que se ha convertido en dogmática, integrista e ilustrada” ha explicado Rubén Amón advirtiendo que “si los animales gozan de derechos también deben tener obligaciones”. “Es que los toros se exponen dentro de un espesor litúrgico que espanta a esta sociedad” afirmó el escritor descartando cualquier edulcoración del rito. La larga ovación, sostenida en el tiempo, que saludó su intervención también dio la medida de la cualidad de la mayor parte del público.