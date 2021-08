Toros y tiempos muertos: una nefasta ecuación

Es un comentario recurrente en los últimos años. Las corridas de toros, en circunstancias normales, no se libran de las dos horas y media de duración llevando a la desesperación a no pocos aficionados. Cualquier contratiempo, por nimio que sea, las acerca a las tres horas de metraje que cuando las cosas se tuercen, pueden llegar a convertir cada festejo en una tortura malaya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a este punto de no retorno? Los aficionados más veteranos comentan que una corrida difícilmente rebasaba dos horas de reloj. Quedan muy lejos aquellos festejos de la Edad de Oro que se resolvían en poco más de hora y media pero no hace falta irse a una hemeroteca –basta con poner a funcionar la propia memoria- para llegar a la cuenta que los cambios definitivos los hemos vivido en carne propia. No hace falta que nadie nos cuente nada.