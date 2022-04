Un concertino incomprendido y una oreja con matices

El diestro alicantino cuajó un buen ramillete de verónicas para recibir a ese tercero al que Chocolate recetó un segundo puyazo de libro. Gustaron las chicuelinas del quite, rematadas con una airosa revolera mientras el toro prestaba un interesante galope que Duarte aprovechó en un gran tercio de banderillas. La verdad es que el bicho tuvo quince o veinte arrancadas –también fue a menos- para que la olla se pusiera a hervir . Manzanares lo toreó con corrección, muy apoyado en la voz y algo forzado en las formas pero a la vez que el trasteo no lograba subir de decibelios descendía el celo del bicho, que fue despenado con un buen volapié. La cosa quedó en ovación.

La faena comenzó por bajo y siguió con muletazos cambiados a la vez que el astado revelaba la cortedad de su motor. Pero Morante, con paciencia de alquimista, metido entre las rayas, comenzó a torear con sencilla naturalidad sin importarle las protestitas del toro y el silencio de esa banda que ni estaba ni se la esperaba. La faena parecía sentenciada pero el torero de La Puebla se empeñó en seguir exprimiendo el buen fondo que, pese a todo, poseía el animal. Fue larguísimo el pase de pecho que arrancó la música –tarde y mal- para rematar una templada serie al natural. Aún iba a administrar la embestida con sedosos redondos, dictados muy de uno en uno. Un molinete por Belmonte y los postreros ayudados cerraron el recital secreto. La espada pudo caer tendida; tampoco entera. Pero aquello había sido de orejón. Morante tuvo que conformarse con una cicatera ovación. El extraño público de la era pos covid no se había enterado de casi nada. Con el cuarto, un toro deslucido y descompuesto, no llegó a darse coba. Visiblemente molesto se encaró con el palco diciendo que el bicho no veía. No anduvo fino para echarlo abajo.