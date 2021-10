Una faena de Morante, dos orejas de Escribano y una miurada declinante

Se ha acabado la Feria de San Miguel. Ha sido un largo ciclo forzado por las circunstancias que quedará en los anales del propio coso maestrante por su propia excepcionalidad. No es el momento de ponerse a hacer resúmenes o a sacar conclusiones de un extenso serial que será desmenuzado en la web de El Correo este mismo lunes, fecha en la que también se reúne el jurado de los premios de la Real Maestranza para otorgar unos galardones que cambian de fecha pero no de categoría. Ya se lo contaremos. El caso es que la ‘miurada’ de cierre había despertado una inusitada expectación gracias al momento excepcional que atraviesa Morante de la Puebla, que había escogido los temidos toros de Zahariche para cerrar la aplazadad Feria de Abril primero –ya sabemos cómo acabó aquello- y para clausurar este inédito abono otoñal finalmente.

Pues vamos al turrón: Morante, vestido con un traje de golpes añejos y aire decimonónico, había hecho el paseíllo visiblemente molesto por el estado del ruedo. Los operarios no habían sacado la manga pensando, seguramente, que el chaparrón del mediodía había bastado para asentar el albero. ¡Hay que regar! exclamó el de La Puebla, que pechó en primer lugar con un ejemplar engallado y de impronta arqueológica –sin remate a pesar de sus 600 kilos- al que cuajó un enorme quite por verónicas después del primer puyazo. La faena, queriendo siempre, comenzó con muletazos ayudados por alto y por bajo pero la embestida, cortísima, no era apta para demasiadas florituras. A pesar de todo se puso allí de verdad, mostrando una encomiable actitud. El diestro cigarrero que se marchó a por la espada después de un desarme. Le anduvo con la cara con sabor antiguo antes de dejar medio espadazo que tuvo que ser refrendado con un descabello.