Vicente Barrera: como el banderillero de Belmonte...

De la anécdota hay varias versiones pero todas coinciden en lo esencial. Preguntaron a Belmonte que cómo había podido llegar a gobernador civil de Huelva un antiguo banderillero suyo . La respuesta del genial diestro trianero fue parca y concisa: “¿Cómo va a ser? Degenerando...” No es el caso de Vicente Barrera, empresario, abogado y también matador de toros retirado, además de nieto de uno de los toreros más representativos de la Edad de Plata -del que heredó el nombre- que forma parte de la cultura popular valenciana y de la propia historia del toreo

Desde este Observatorio Taurino evocamos especialmente aquella tarde del 2 de mayo de 1994 –teníamos 29 añitos menos- en la que Barrera abrió la Puerta del Príncipe después de una apabullante actuación perfectamente enhebrada a un gran lote de novillos de Torrealta. El matador valenciano mostró su versión más personal y ese toreo vertical y amanoletado que electrizó al público que llenaba la plaza de la Maestranza al calor de la presentación sevillana de Francisco Rivera Ordóñez. La salida por el mítico arco de piedra fue apoteósica, de las de verdad, rodeado de un mar de aficionados que le llevaron en volandas hasta el hotel Colón. Ese mismo año tomó la alternativa en su ciudad natal de manos de Curro Romero para encaramarse a las primeras líneas del toreo, en las que hizo un digno papel hasta su retirada definitiva al comienzo de la pasada década.

Algunos andan demonizando su condición de matador de toros –insisten en trenzar un cordón sanitario en torno al mundo de las sedas y los oros- colocándolo mucho más bajo que esos terroristas o extremistas que han envenenado la vida política española en el último lustro. Ser torero, para algunos, es lo más bajo. Chocan más algunos balazos ‘amigos’ pero el mejor espectáculo de estos días ha sido la rajada de vestiduras de progres y culturetas de toda condición, chapoteando en la más ridícula de las demagogias. Vicente Barrera, por su buena formación, talante prudente y experiencia profesional –dentro y fuera de los ruedos- puede ser un excelente gestor político bajo las siglas que sea. No, no es ninguno de esos frikis o patos cojos que, más pronto que tarde, debe eliminar el partido verde si quiere perseverar en el empeño. El mundo del toro debe felicitarse por tener a uno de los suyos en la primera línea de la política, independientemente de los colores que defienda. No hay que olvidar una cosa: la cultura del esfuerzo es una de los hilos argumentales del toreo. De eso debería aprender mucho la desprestigiada clase política. Y cada uno que vote según su conciencia.