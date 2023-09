Tres orejas que no redimen una Goyesca menor

La sombra atávica de Antonio Ordóñez planea sobre el inigualable festejo rondeño. Pero las raíces son más hondas y entroncan con las propias fuentes del toreo. Una familia de carpinteros de ribera, los Romero, acabaría legislando las bases del oficio. Y uno de ellos, Pedro Romero, se eregiría en el blasón más noble de la saga llegando, en su vejez, a convertirse en breve director de aquella Escuela de Tauromaquia que alentó el rey Fernando VII. Ese espada legendario -que no derramó ni una gota de su sangre en las astas de un toro- da hoy nombre a esta feria que no se entiende sin su Maestranza de piedra ni su Goyesca, evento mimado por el recordado maestro de Ronda que hoy conserva, promueve y mantiene su nieto Francisco.

Pero si hay un torero goyesco por antonomasia en el momento actual es Morante. Por concepto, ética y hasta esa estética que le lleva cada año a bucear en la arqueología de la indumentaria taurina para alumbrar los deslumbrantes ternos que luce en su cita rondeña, los únicos que hacen honor a la época. El día anterior no había podido comparecer en Palencia pero nadie tenía dudas: el compromiso en las cumbres del Tajo del Guadalevín era ineludible por más que tuviera que salir infiltrado a estas arenas bicentenarias.

Desgraciadamente iba a tener la suerte de espaldas. El primero, emplazado y desentendido, se defendió en el capote del torero cigarrero. No iba sobrado de fuerzas y el primer tercio se resolvió en dos puyazos de circunstancias con el bicho saliendo a su aire. Sin darse coba, Morante lo sacó con muletazos cambiados de pitón a pitón pero al ponérsela de verdad pudo comprobar que era un mulo sin raza, clase ni entrega que echaba el freno antes del embroque. La faena, ay, se quedó en una hermosa declaración de intenciones y le costó echarlo abajo. Tocaba esperar...

A la muerte del tercero había pocos recuerdos en el magín. La tarde se estaba resolviendo entre grisallas y la pobre presentación del torete que debía haber hecho cuarto -avacado y escurrido- puso a la gente en guardia. Una evidente cojera aventó el pañuelo verde. Morante, para no perder tiempo, -no había bueyes- tiró de espada y muleta pero el bicho no se tenía en pie y fue apuntillado antes de que pudiera cuadrarlo. Aquí paz y después gloria. Pero el cuarto bis iba a ser otro animal insulso, descastado y a la defensiva al que pretendió torear mejor de lo que merecía. La única opción era matarlo.

Manzanares se iba a estirar parando al segundo, que se tragó una única vara sin demasiados oropeles. El animal, de carita lavada, no terminaba de entregarse en la muleta del alicantino que puso compostura y entrega -la que le faltaba al toro- antes de ser prendido sin consecuencias evidentes. Enterado de lo que había tras el trapo volvió a avisarle pero Josemari se empeñó en trastearlo más allá de la informalidad, la falta de fijeza y las miraditas del funo. El espadazo, contrario, fue eficaz. Iba a caer la primera oreja.

Era la única que se había cortado cuando saltó el quinto y la tarde ya caminaba hacia el despeñadero. Dos muletazos de los mejores tiempos del Manzana interrumpieron la siesta. El toreo comenzó a brotar por el derecho mientras la banda de Los Barrios atacaba 'La Concha Flamenca'. La cosa no iba a ser igual por el otro lado pero el alicantino iba a enhebrarse a la medida nobleza del toro para, cada vez más cruzado y comprometido, terminar de exprimir el odre crujiendo la cintura y ligando los pases. El espadazo fue un obús y la oreja cantada. Iba a abrir la puerta grande.