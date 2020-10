¿Vuelta a empezar?

Todo está preparado para que el Congreso de los Diputados –ésa cámara colonizada por frikis intolerables que se hacen llamar señorías- de vía libre a la prolongación del estado de alarma urdido en el último Consejo de ministros. En la práctica se trata de un toque de queda –aunque el señor Sánchez abogue por otro término- que recortará las libertades individuales, si Dios no lo remedia, hasta el próximo 9 de mayo. Resumiendo: casi seis meses de tinieblas que no permiten adivinar el fin de esta maldición bíblica que ha caído como una losa sobre nuestra salud, muchísimas vidas, la economía mundial y no pocos resortes de nuestra cotidianidad y afectos.

Dentro de esos afectos, cómo no, se encuentra el mundo del toro que sigue marchando a lo loco, como una gallina decapitada, sin saber demasiado a qué atenerse. La extraña temporada de 2020 ya es historia, con o sin ese último calendario de festejos de reconstrucción que podría verse recortado a tenor de los últimos acontecimientos. La triunfal y peculiar encerrona de Antonio Ferrera en la plaza de Badajoz –antología de su propia filosofía torera- podría considerarse el cierre simbólico de esta campaña sin ferias en las que pocos, poquísimos, han sabido o podido estar a la altura de las circunstancias.

Tampoco se pueden pedir peras al olmo. La pandemia pilló a todos con el pie cambiado y escasa capacidad de reacción pero el desarrollo de los acontecimientos debía haber animado a dar algunos pasos al frente que sí se han echado en falta, aunque sólo tuvieran carácter simbólico o de reafirmación de la grey taurina. Mientras tanto, siguen resonando las estúpidas declaraciones del ministro Uribe o los vaivenes del famoso PAC que algunos habilidosos han querido aprovechar para poner un nuevo palo en la rueda del toreo.

El ministro Planas ha tenido que salir a la palestra para aclarar que esa propuesta, con la que se pretendía cortar las ayudas a las vacas madre de las ganaderías bravas, “no tiene ninguna posibilidad de prosperar” en el parlamento europeo. El asunto ha servido para volver a certificar que la bravata de la escoria morada, que aboga por matar al sector taurino de inanición, es un nuevo brindis al sol pero también otra muestra de lo que significa gobernar el contra de, no a favor de la mayoría. Por cierto, el director general de Bienestar Animal no puede ser un animalista. Han oído bien: no puede ser un animalista.