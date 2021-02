¿Y si fuera posible?

No es ningún secreto. La empresa Pagés ya lleva muchas semanas trabajando en la confección de los carteles que deben reabrir la plaza de la Maestranza después de un largo e indeseado año en barbecho. La secuencia de los hechos es más o menos conocida, además de los vericuetos de unas contrataciones –o toma de compromiso con los toreros y ganaderías- que han detallado algunos medios. Hablaremos de ello en estos días... pero antes hay que recordar –aunque sea apresuradamente- que los primeros planes pasaban por salvar la emblemática fecha del Domingo de Resurrección después de confirmar que, un año más, no habría fiesta, farolillos ni, mucho menos, cofradías en las calles.

Los rigores de pandemia han enfriado y vuelto a calentar los entusiasmos con efecto de montaña rusa. Pero ahí están las informaciones y filtraciones de los últimos días que ya dan por rematadas las combinaciones y hasta las curiosidades y los vericuetos de las contrataciones. Los carteles están a punto. Se quieren presentar. Pero la pelota sigue estando en el tejado de las autoridades gubernativas de la Junta de Andalucía. Los hilos de comunicación con las empresas taurinas en general, y los Pagés en particular, han sido más o menos fluidos desde ciertos despachos. En la Junta quieren que haya toros pero aún no pueden asegurar, ni de lejos, ese famoso medio aforo más allá de las buenas palabras. Eso sí: el tiempo sigue corriendo y no se puede demorar mucho más una respuesta definitiva para dar carta de naturaleza a esas combinaciones que ya corren de móvil en móvil.

En espera de lo que pueda pasar ya hay otras ferias en preparación. Algunas tienen ya hasta carteles publicados. Es el caso de Leganés, organizada por uno de los jóvenes emergentes del empresariado taurino. Hablamos de Alberto García, que ha dado carácter de apuesta o interpelación a sus combinaciones de toros y toreros. Sólo serán posibles con la flexibilidad de la Comunidad de Madrid que, en la práctica, tiene prohibido el espectáculo. José María Garzón también tiene definido el plan para que Córdoba tenga toros en mayo. Hay algunos flecos aún y ciertos compromisos por amarrar. Pues a ver qué pasa...