Un Cannes marcado por la covid termina con la caótica Palma de Oro a ‘Titane’

Las películas consideradas menores, como "Haut et fort", del franco-marroquí Nabil Ayouch, o "Lingui", del chadiano Mahamat-Saleh Haroun, se hicieron un hueco en las críticas de los expertos, pero no en el palmarés.

Los apartados sin opción a la Palma de Oro congregaron gran parte de la heterogeneidad del certamen.

Desde tres de los documentales que más impactaron, "The Velvet Underground", "VAL" y "JFK Revisited: Through The Looking Glass", hasta el último trabajo del siempre provocador Gaspar Noé, "Vortex", que rebajó sus revoluciones habituales con su filme más realista y personal.

Cannes sorprendió además con dos nuevas secciones no competitivas, Cannes Première, dedicada al trabajo de miembros consagrados de la industria, como Mamoru Hosoda ("Belle"), y otra centrada en la lucha contra el cambio climático.

El grueso del cine latinoamericano o en español se concentró en la sección oficial Una Cierta Mirada y en las independientes Semana de la Crítica y Quincena de Realizadores. México salió de hecho triunfal de la primera, con sendos premios a "Noche de Fuego" y "La civil".