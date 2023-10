22 actividades para colegios e institutos en Mairena del Ajarafe

No paran de crear actividades para todo tipo de público desde el ayuntamiento de Mairena, la semana pasada les comentaba la puesta en marcha de los cursos de Ocio y Tiempo libre para los más mayores y ahora le toca el turno a la población más joven del municipio y desde los propios centros escolares .Son actividades complementarias a su programación académica. La programación socioeducativa de este curso, que acaba de comenzar, está compuesta por 22 opciones diferentes, que pueden solicitar los centros educativos. En esta ocasión repiten algunos muy consolidados, como los de Conocer tu pueblo o la natación para segundo y tercero de primaria, y se añaden otros. Los de temática ambiental incluyen visitas al parque periurbano Porzuna, el sendero del río Pudio, o el abuso de los plásticos. Además de la natación, vinculados al agua el Ayuntamiento oferta juegos acuáticos y salvamento. Respecto a la cultura, hay mucha diversidad, como los programas vinculados al carnaval, el concierto didáctico del Conservatorio, o Sopeao, el festival de teatro para la infancia y juventud. También Aprende a mirar un cuadro, el programa Luis Cernuda, narrativa oral en las bibliotecas, y animación a la lectura. Otros contenidos de la programación socio educativa del Ayuntamiento para Otros contenidos de la programación socio educativa del Ayuntamiento para colegios e institutos incluyen. Tu amigo el policía, el día mundial de las personas con diversidad funcional, salud mental, educación afectivo-sexual, la bici escuela, y el impactante teatro-foro para la convivencia positiva. El año pasado 5.980 alumnos de infantil y primaria siguieron los contenidos propuestos. El área de Educación tiene previstas otras actividades aún no incluidas en la programación, como por ejemplo una actividad de «Emprendimiento» para secundaria, en principio como prueba piloto. Una forma más amena de mezclar actividades junto a la enseñanza en los centros. No es la primera vez que tiene lugar esta iniciativa, son años celebrándola y la demanda de los centros educativos de Mairena lo solicitan cada año a los responsables maireneros. Como vemos esta ciudad esta llena de vida y con muchas ganas de aprender , sean de una edad y de otra. El ayuntamiento consciente del deseo de sus habitantes y es por ello que cada año lo sacan adelante.