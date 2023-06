30 millones de malos, niños incluidos

Los buenos son los que se afilian a los voluntariados y a las ONGs o los que dejan de comer yogur por la noche para darle ese dinerito a los vulnerables. Los malos somos los demás. De vez en cuando oigo y veo en la COPE y en 13 TV a personas afirmando que en España hay muchos ciudadanos de buen corazón, bondadosos y caritativos con el prójimo. Concretamente me han informado de unos 16 millones de habitantes que merecen esos calificativos. He deducido por consiguiente que si en España andamos por casi 50 millones de habitantes contabilizamos a unos 30 millones o más que no se merecen tal diploma, incluidos niños.

El establecimiento del bien y del mal siempre ha sido asunto de poderes, desde una tribu hasta el país que se considere más civilizado del mundo. El bien y el mal se han utilizado y se utilizan tanto para dominar mentes a través de sentimientos de culpa como para hacer negocio. Con ropaje supuestamente progresista, la izquierda se ha sumado a esta dinámica ancestral pero para disimular que ha apostado por lo fácil abandonando lo difícil la llama solidaridad y el que no se atenga a esa simplicidad es racista, xenófobo, machista y todos esos supuestos improperios que nacidos de bocas iletradas más bien parecen piropos o motivos para el choteo.

Ser cristiano y ser de izquierdas es sumamente complicado. Exige mucho, tanto, que el ser humano no está dispuesto a esforzarse hasta esos extremos por el prójimo, demostrando así que, seamos francos, el prójimo nos importa un comino. Así es como se han inventado culturalmente las alternativas de consolación, desde los bancos de alimentos hasta las supuestas solidaridades con los vulnerables a base de dejar pasar, dejar hacer y pagarles con el dinero público de España y de Europa, pasando por voluntariados y ONGs. Yo me alegro por todas esas personas que encuentran su razón de ser en el seno de esa dinámica, pero me van a permitir que discrepe, si es que se me permite.

Le he dicho varias veces a esos jóvenes que se me acercan educadamente por la calle a ver si me sacan algo, dinero para o afiliación a una institución caritativa que no me interesa el asunto. Algunos ponen cara extraña. Como tienen por normal el tema acaso no pueden comprender que existamos gente sin alma que no entramos por el aro inmenso de una caridad que mantiene con vida la injusticia. Hombre, mejor eso que nada. No, mejor nada que eso. Mi respeto por el humano es tal o pretende ser tal que rechazo este mundo que se consuela con imaginarios por miedo a tomar el rábano por las hojas y porque en el fondo –repito- se quiere sobre todo a él, no al prójimo, para el prójimo las sobras, darle pescado en lugar de enseñarle a pescar. Y soy muy mayorcito ya para tanto embuste.

Esto es como el que no llora en el entierro de un ser querido: miradlo, miradlo, debe ser porque no lo quiere. ¿Qué puñetas saben de mis sentimientos estas personas que aguanto en la radio y en la TV? ¿Por qué insinúan que carezco de empatía? He aquí mi empatía: disentir de sus planteamientos y, antes que prolongar la agonía, retirarme del campo de batalla cuando compruebo que mis ideas no van a lugar alguno. Pueden estar equivocadas, pero son mis ideas y me gusta no estar entre esos 16 millones de seres de buen corazón. Que les vaya bonito. ¿Qué pasaría si yo mañana necesitara sus ayudas? Que me ayudarían. Pero no sería en realidad a mí, se ayudarían ellos a mi costa, con lo cual el misericordioso, en el fondo, sería yo.