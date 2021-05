30 museos pero para la Giralda no

Dicen que Espadas ha copiado a Zoido con el proyecto que ahora añade Proyectópolis a los que ya existen y/o duermen el sueño de los justos o toman el cuerpo de proyectos como entes con vidas en sí mismos y por sí mismos. He leído de qué van y veo que una vez más no está contemplado el museo que albergue las 365 giraldas que el pintor granadino Amalio García del Moral dedicó a nuestra torre universal. Amalio llegó a Sevilla por los años 60 y en uno de sus paseos, al llegar a la calle Placentines y ver al fondo la Giralda, debió entrarle una especie de síndrome de Stendhal porque a partir de entonces compaginó su gran y diversa obra pictórica, escultórica, poética y académica -era catedrático de Bellas Artes- con cuadros sobre la Giralda a todas las horas del día y en todas las situaciones posibles.

La experiencia que he vivido en mis visitas a los responsables máximos de cultura del ayuntamiento, tanto del PP como del PSOE, las resumo con pocas y populares palabras: ni puñetero caso, esos modales hipócritas que se gastan los políticos tomándonos por idiotas a los representados por ellos que vamos a verlos no para cualquier pamplina sino para decirles oiga que la familia de Amalio está recibiendo ofertas externas a Sevilla y España para llevarse la colección por ahí y eso sería una vergüenza más que tendríamos que aguantar los sevillanos. Pues nada, he decidido no perder el tiempo.

Amalio, buen amigo, que te fuiste de nosotros en 1995, eso te pasa por dedicarte en exclusiva a ser un gran artista, si llegas a sacar tiempo para las relaciones públicas con políticos de uno y otro signo, si en lugar de concentrarte en tu obra importantísima hubieras ido por saraos a reírle las gracias a unos y otros de los que se tienen que poner medallas haciéndose los cultos, puede que tu museo de las 365 giraldas -menos la que te compró la Casa de Alba y está en el Palacio de Liria- tal vez fuera ya una realidad. Y, añado, si yo llego a estar en alguno de esos partidos lo mismo te comes una rosca. En España y sobre todo en Sevilla, no sólo hay que tener talento sino padrinos, 30 museos anuncian ahora, nada menos que 30, y no veo entre ellos el Museo de las Giraldas de Amalio, como complemento a los tours operadores que se desarrollen en la Sevilla, a la que tanto diste y que tanto te debe. Quien desee consolarse con una chispita de tu legado, en la Plaza de Doña Elvira tiene tu museo, digno, coqueto, acogedor, mantenido contra viento y marea. Pero mereces mucho más, no necesitamos, por ejemplo, colecciones Thyssen teniéndote a ti. Esta ciudad sigue teniendo mucho de provinciana, sólo se quiere de palabra y palmoteo, sigue despreciando o ignorando a sus grandes cerebros.