50 años de la huelga de camioneros en Chile

Los medios propagandísticos del gobierno, como es el caso de El Plural, siguen con la cantinela de que los camioneros emprendieron la huelga estimulados por Vox. En concreto, el citado diario afirma en un titular : “Transportistas y chalecos amarillos: intento de huelga general y guiños a Santiago Abascal”. Y añade en un subtítulo: “Diversos sectores claman por una huelga general a través de redes sociales, amenazan a empresas y muestran su apoyo a VOX”.

Espero que la huelga haya terminado ya si es que Sánchez y los afectados se han levantado de la mesa de negociaciones, pero lo cierto es que se sigue acusando de ser un fascista de Vox a todo aquel ciudadano que esté o haya estado de acuerdo con la movilización o, al menos, la comprenda, porque el sector del transporte por carretera lleva desatendido mucho tiempo y las consecuencias de la guerra contra Ucrania han sido la gota que ha colmado el vaso. Estos trabajadores claman por su supervivencia, como El Plural persigue la suya con su línea editorial, esperando que se la compensen para seguir existiendo porque va a ser imposible que tanta cabecera digital sobreviva en el futuro en condiciones dignas para sus profesionales.

Ya sólo le falta a ése y a otros medios progubernamentales o, mejor, pro Sánchez, comparar esta huelga con la que los camioneros chilenos protagonizaron como prólogo al golpe de estado que sufrió Salvador Allende en 1973. Aquella huelga tuvo lugar hace ahora 50 años, en 1972. Susana Rojas la describe así: “Cuando a principios de octubre de 1972, el gremio chileno de camioneros decidió paralizar sus funciones de norte a sur, tenía pleno conocimiento del quiebre que produciría en el gobierno de Allende. Fortalecidos con casi dos millones de dólares de la CIA, la asociación de transportistas y otros, comenzaron el inicio del fin”.

La misma historiadora sigue diciendo: “Para nadie es un misterio que en 1972 el clima que reinaba en el país estaba llegando a su punto más álgido. El odio gestado día a día, se transformaba en huelgas, sabotaje y en un sin fin de acuerdos entre los golpistas extranjeros y nacionales. Los contrarios a Allende fueron perfeccionando sus métodos hasta hacer estallar la economía nacional, y los rumores que circulaban incitaban a la gente a retirar sus ahorros de los bancos, y a desaparecer del mercado cuanto artículo existiera. En este escenario resultaba difícil imaginar que algo peor estaba por suceder”.

A la huelga del transporte chilena -apoyada y financiada por USA- se sumaron otros colectivos. El país quedó paralizado. Fue una aplicación de los viejos manuales de golpes de Estado, ahora sustituidos por otros con más marketing y sutileza como los que se sucedieron en Ucrania en 2014 o contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009, que ahora puede ser “vengado” por la señora de Zelaya, Xiomara Castro, que hace poco ganó las elecciones en aquel país y USA se está apresurando a adularla antes de que caiga más en la tentación de acercarse a China y a Rusia como sus vecinos de Nicaragua.

Desde luego Sánchez no le llega a Allende ni a la altura de una huella de un zapato del chileno. Y no creo que la CIA y Vox vayan de la mano. Vox simpatiza con Trump y Biden es evidente que no, Biden es más fino, menos basto, y eso se lleva mucho ahora: matarlas callando. Ambos, CIA y Biden, tienen bastante trabajo en Ucrania y con Putin a quien una parte de militantes de Vox no ve con malos ojos. Pero es normal que los medios pro-Sánchez hagan su papel y vean en el fascismo el origen de todo mal. Es una simple imitación de Franco y del mismo Pinochet que lo veían en los masones y en los rojos. De cualquier manera, espero que cuando esta columna salga a la luz la huelga de transportistas haya concluido. Por el bien de todos.