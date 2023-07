700.000 indecisos

Escuché en los medios que los señores Feijóo y Sánchez debatían anoche sobre todo para 700.000 personas que suelen ir del huevo duro (PP) al huevo pasado por agua (PSOE), dándole la razón a esa teoría mía tan genial llamada Teoría del Huevo, coyunturalmente alterada porque los huevos se pudrieron y hubo que buscar otras gallinas. Mi Teoría del Huevo funcionó mucho tiempo en España cuando España iba bien que decía Aznar o cuando aquí se podía uno hacer rico pronto que dijo Solchaga.

En la práctica, la Teoría del Huevo se comprobaba cuando Felipe González empezó a privatizar Telefónica y el trabajo fue culminado por Aznar. O cuando en 1991 –con el PSOE aún en el poder coyuntural- enviamos tres barquitos bélicos a la primera guerra del golfo y después Aznar se hizo la foto de las Azores. Entonces irrumpió ZP en plan progre y empezó a romper el huevo, algo que ha seguido Sánchez. Si los 700.000 dudosos creen que eso ha sido bueno para Estepaís, ya saben: a votar a Sánchez que, no obstante, ahora es un servidor de EEUU y se tiene que tragar las bombas de racimo que EEUU le ha dado a Kiev sin consenso de nadie. Mucha bravuconería pero en el fondo la Teoría del Huevo sigue ahí, ni un medio de comunicación patriota de derechas ha criticado lo de las bombas racimo ni le ha dicho al presidente Sánchez -al que tanto odia- que proteste, a ver si protesta en la cumbre de la OTAN.

La duda de los 700.000, ¿cuál es? ¿Votar a Sánchez y a sus aliados o a Feijóo acompañado por eso que llaman fascismo? Si es así es que se creen a pies juntillas todo lo que le dicen los medios de comunicación más seguidos que mira por dónde son los más polarizados, los que presentan las cosas más simples. Lo cierto es que tenemos hechos: la España que nos deja Sánchez es una España crispada en todo, este progresismo no se parece al portugués que ofrece un balance socioeconómico mucho mejor que el nuestro; más crecimiento, menos paro, menos presión fiscal. “Maestro –le dijo más o menos Marx a Hegel- el mundo funciona al revés de como usted lo dice con su idealismo. Usted cree que el mundo camina con la cabeza y hay que darle la vuelta a su pensamiento para poder caminar con los pies y las piernas”.

Los pies y las piernas son la economía, el dinero, que es el poder estructural que mueve al mundo. Ese poder se llama magnos empresarios y gran banca. Los 700.000 habrán oído cómo los progresistas están en plan siglo XIX hablando todo el día de ricos malos y vulnerables buenos. Es un discurso facilón, simple, falso. La falsedad la simbolizó Pablo Iglesias e Irene Montero con la macrovivienda que se compraron, a la que Anguita calificó como una especie de desliz. La derecha se lo ha montado muy bien, va a misa, si va, afirma ser creyente, pero luego vive al margen de lo que afirma el Evangelio. En eso la izquierda no le gana pero la izquierda se las ha aviado para imitar a la religión con el cuento de que ayuda a los pobres y castiga a los ricos. Los 700.000 sabrán qué hacer ante esto. Por cierto, una de las primeras gracias progresistas de avispa que lanzó Montero fue eso de que las mujeres llegaran a casa de madrugada y borrachas. ¡Gran avance en la igualdad, pero por abajo! Diríase que eso demuestra envidia de pene pero del peor pene que pueda haber: un hombre borracho, que eso ni es hombre ni es ná. Por su parte, Iglesias se metió a empleado de Iberia porque quería conquistar los cielos y, sin embargo, ha terminado de maquinista del metro.

Si los 700.000 se van a contagiar con eso que dice el pobrecito Sánchez de que los medios de comunicación de derechas son muy poderosos y lo están matando, se trata de otra evidente falsedad. Nunca, nunca, en todos los años de democracia, ha tenido la llamada izquierda una estructura mediática tan dócil y manipuladora como la que posee ahora: RTVE a su servicio, el Grupo Prisa a su servicio, los progres de ElDiario.es, Infolibre, El Plural, El Periódico de España, La Sexta, La Marea, Nueva Tribuna, Diario 16, etc., más la influencia en redes sociales y las aventuras mediáticas de Pablo Iglesias apoyado por un millonario al que nunca critican.

Hay otra cuestión relevante que si lo desean deben tener en cuenta los 700.000 indecisos. Sabemos lo que hacen y desean hacer en el futuro los que nos han gobernado hasta ahora. Parece que van disgregar, los catalanes ya lo han dicho y las palabras de Yolanda Díaz al respecto no son claras. De Sánchez allá los 700.000 y otros muchos si se fían de él y lo votan. No sabemos qué va a hacer el PP, pretende amansar y ordenar. Tampoco conocemos cuál es el fascismo de Vox, el fascismo de Vox está en su interior, pero también tiene un gran porcentaje de invención. Yo no sé de dónde saca el personal que con Vox se van a terminar los derechos de las mujeres y de los homosexuales. ¿Van a censurar obras literarias? De eso hablaremos otro día, pero en Cataluña los aliados de Sánchez le quisieron quitar una calle a Antonio Machado, en otras partes han quemado libros acusándolos de machistas, en otras prohíben el castellano y en otras los progres no han dejado hablar en la universidad a quienes no opinen como ellos en eso que se llama Cultura de la Cancelación. El fascismo ya está aquí, llegó antes que Vox. Hablaremos más despacio de eso otro día, si tengo ganas con la calor y tanto martilleo electoral que no sé qué es peor.