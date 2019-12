72 horas en la galería Zunino

En teoría –y en la práctica- una exposición supone la mezcla de muchas cosas: en primer lugar la selección que el autor ha hecho de su propia obra. En segundo, aunque no necesariamente, la que hace el comisario (o comisaria), el o la galerista de todas las obras, el director o directora de los centros donde va a mostrarse y en algunos casos, los operarios de cualquier empresa que con su propio personal, también decide la ubicación, altura y disposición en sala. Después viene la labor de los montadores, iluminadores, las labores de todos aquellos que se van a encargar de carpinterías, de colocar todos los enseres que se necesitan. No es el caso de esta exposición que se basa en lo casual, la aleatoriedad, en los efectos que van a ir produciendo la llegada de cada una de las piezas que van a ir llegando.

La labor de creación aquí, por tanto, no es tan sólo la de los autores que nos presentamos a la convocatoria, sino en esta ocasión la de la galerista Anabel Zunino- y el comisario –Guillermo Amaya Brenes- que son las que han hecho otra obra de arte con la de todos.

La idea de hacer una exposición así, aleatoria, aparentemente caótica si consideramos que se ha ido colgando todo lo que ha entrado por su puerta, el hecho de que no se ha discriminado a nadie, ... parte de la que organizó el MOTA (Museo Of Temporary Art) de Washington, en 1978, aceptando todas las obras –de arte, y no cualquier churro- que llegara a él en un límite de 36 horas y no superara los 30 cm.

Ellos han optado por 72 horas y de ahí su título, tiempo en el que han ido disponiendo en paredes y recovecos de la pequeñísima galería de Sagasta, 4, todo lo que les ha ido llegando como una sorpresa también para ellos.

No he consultado el libro Guines de los récords, pero casi seguro que tiene dos: el que sea una de las galerías de arte más pequeñas del mundo: 10 metros cuadrados exactamente, y el que hayan cabido ¡¡¡195 obras!!! Por no decir que en un tiempo también récord en cuanto a la recepción y montaje, distribuido con un criterio que no ha debido de ser fácil, pero cuyo resultado da a entender que así ha sido.

Otra de las características de la exposición, es que en ella convivimos autores consagrados, con otros que comienzan su andadura y otros que todavía están en la Facultad, en la Escuela de Artes, son autodidactas, o han recibido clases por youtube o en los muchos talleres, academias y estudios que hay en Sevilla.

Todo esto rompe los esquemas a los que están/estábamos acostumbrados a un orden cartesiano, a un academicismo decimonónico que clasifica, discrimina, y en el que existe brújula, fichas técnicas, estudios pormenorizados,... porque el propósito es otro.

También mi propósito fue así desde el primer día en El Correo de Andalucía, que siempre me ha dado libertad sin límites. Por eso me ocupé de grandes nombres de la plástica que exponen en nuestra ciudad y por aquellos que pasan desapercibidos ante la fuerza que se impone de los grandes nombres, quedando sin mencionar siquiera. Es por esto, por lo que voy a nombrar a todos sin hacer excepción alguna, entre otras cosas además de por el buen nivel, porque no me agrada que la arbitrariedad, el favoritismo, intereses,...impidan que al nombrar “siempre a los mismos”, se silencie a autores que –por no tener repercusión mediática en prensa ni plataformas especializadas- no hayan podido siquiera desarrollar sus carreras, truncando un futuro no en tanto sólo a él –o a ella- sino en cuanto a la evolución del arte, uno de los espejos de lo que somos también como sociedad. Y bien, somos estos, que copio siguiendo el orden de llegada: otro de los propósitos casuales de la muestra:

Juanma Moreno, Juanjo Fuentes, Teresa Lafita, María Luisa Beneytez, Luis José Galván, Ángela Portillo, Claudia Mª Guillén, Laura Ramírez Salado, Ricardo Calvo Cotán, Elena Núñez Mallén, Felipe Leal, Ramón Muñoz Mulero, Alfredo López, Guillermo Velasco Páez, Fran Ramírez, Ramiro Córdoba, Juan Manuel Báñez, Andrea Rosado, Andrés Aparicio, Irene Pérez Martinez, Laura Vinós, Inés Mañero, Alicia Dobleo, Luis Cruz Suero, Nacho Pola, Iván Suazo, Rafael Palomino Kayser, Hortensia Lora, Ismael Barraso, Abel García, Pepe Domínguez, Mariano Luque Romero, Juan Domínguez, Diego Ruiz-Acosta, JAM , (José Ángel Moreno), Lucia Romero, José María Banús, Concha Jiménez, Sam Cuadrado, Miguel A. Gutiérrez, Elvira Martos, Marta Castro, Concha Gavilán, Gabriela Ayza, Federico Jaime, Juanjo Martínez, Carmen Palop, Montse Díaz Simón, Alicia Arce, Virginia P. Ogalla, Rosario Cano Gamito, Sergio Clavero, Alexa Grande, Antonio J. Fonseca, Raquel Feria Legrand, José Luis Castrillo, Elisa Manzano, Milagros Mendoza, Ro Sánchez, Angelina Delgado, Sara Gallego, Antonio Barrera, Aurora López, Álvaro Soto, Alfonso Espinosa, Erika Espinosa, Laura Calle, Mª Teresa Martínez, Manuel Olivero, Noelia Arrincón, SARG ( Sandra Roldán), Rocio Romero, Diego Morcillo, Sara Gómez García, Yolanda Martín Benítez, Manuel Cid, David Romero Montero, Sofia Carrillo, Nerea Merchán, Yaniroco's Cerámica Artística, Mª Cañas y Pedro Camons, Norberto Gil, Marcos Castenedo, Amara Toledo, Curro Torres, Teresa Osta, Claudia Suárez, Raquel Serrano, Manuel Zapata, Trinida Fernández, Curro González y Claudia Ihrek, Alicia Menoyo, La Colorería SVQ. Mª Verdugo Althöfer, Marta Nieto, Fernando Esteban, Marina Rodriguez González-Salmón, Carmen Bruzo, Ana S. Valderrábanos, Villadiego, Tuty Márquez, Encarni Martín, Sara Díaz, Bea Sánchez, David Berrocal, José Antonio Romero, Pilar Gutiérrez del Álamo, Natalia Herrera Pombero, Álvaro Castaño, Alba Cortés, Montse Caraballo, Back, Rorro Berjano, Alexandra Chauchix, Sergio Pavón, Mariajosé Gallardo, José Jerez, Beunique, Fenxi, Rafael Díaz-Jargüin, Malali Bachiller, Antonio Lara, Juan Manuel Benitez Grima, J Lykaon, Miguel Ángel Cardenal, Juan Cruz, Carlos Godot, Cortés, Pablo Padilla, Rubén Fernández Castón, Violeta Gill, Charin Jiménez, Mariuxi Viviana, Ángela Mena, Verónica Márquez, Borja Sánchez Villagrán, José Carlos Naranjo, Hugo Márquez Rosado, Eduardo Padilla, Rafael Doctor Roncero, David Gray, Eleonore Ozanne, Anabel Saez Laskurain, Carmena Alonso, Amaya Granell, Carlos Pleguezuelos, Joseph Ränder, Paula Caballero, Yarismar Quilaro, La Romero ( Sandra Romero Alonso). Elisabeta De Luca, Auro Murciano, Luis Rafael León Teiguero, Tomás Alejandro Candeas, Pablo Merchante, Edu Vázquez, Inma Pardo, Adriana Torres, Arturo Comas, Rocío Barroso, Ana de Lara, Florencia Calaza, Fernando Clemente, Cachito Vallés, Ángel Pantoja, Kimika, José Redaño, Cristina Rodríguez de Medina, Manuel Andrade, Caradunne, Nabla, Javier Carrillo, Manolo Cuervo, Judit García, Mª Rocio Benito, Miguel Núñez, Marian Angulo, The Arte of Julia, Eva Díaz Hurtado, Cristina Sánchez Torres, Concha Ybarra, Julio Díaz, Tamara Flores, Elena Hermida, Eva Renedo, Pablo Jiménez Calderón, Ángel Alén, Francisco Javier Romero, Concha Barón, Javier Aldarias, Xochitl Expinosa, David Salido y Miguel Scheroff.