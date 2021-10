A ETA la vencí yo y decenas de miles de personas que se manifestaron, con valor y rabia, tras el asesinato brutal de Miguel Ángel Blanco. A ETA la vencí yo y los millones de españoles que íbamos a trabajar mientras cada día (los jóvenes deberían saber que en aquellos momentos de plomo y sangre los atentados eran diarios y las muertes y mutilaciones se contaban por cientos) saltaban por los aires coches, personas y esperanzas de paz. A ETA la vencí yo y los policías, guardia civiles y militares que siguieron haciendo su trabajo sin saber si regresarían a casa o les tendrían que llevar a la morgue con un tiro en la nuca. A ETA la vencí yo y los políticos honestos que sobrevivían en el País Vasco al riesgo del atentado, al señalamiento por parte de los vecinos y al terror de estar vivos. A ETA no la venció una sola persona. Es posible que la importancia de las acciones si tengan detrás un responsable aunque sin lo demás (sin lo de todos) nada hubiera servido.

Todo lo que está ocurriendo últimamente alrededor de la memoria que perdemos por los cuatro costados es una vergüenza. ¿Cómo puede decir alguien que está arrepentido habiendo homenajeado el día anterior a un asesino sin escrúpulos? ¿Cómo alguien puede estar arrepentido y, simultáneamente, no poder condenar la violencia sin tanta palabrería y tanta idiotez lingüística? ¿Cómo puede ver alguien -que dice tener penas y arrepentimiento- en un psicópata una especie de defensor de la libertad y de la independencia de un trozo de tierra irrelevante en el universo?

No debemos dejarnos engañar. Y no debemos olvidar lo que sucedió. Y no debemos dejar de contar a los jóvenes que un grupo de asesinos en serie quisieron doblegar a un pueblo entero reventando casas cuartel de la Guardia Civil llenas de niños y detonando explosivos en los centros comerciales.

ETA fue una banda criminal, un grupo de locos perversos, la suma de violencia sin sentido más repugnante de la historia de España. Ni defendieron libertades, ni independencias, ni ideas políticas. Mataron, mutilaron y causaron un dolor y un terror que no se puede olvidar para que no vuelva a repetirse. Y nada más, eso es todo aunque los políticos y los etarras metidos a políticos se empeñen en vender una borrica que da asco.

Presuma usted de haber vencido a ETA. Sin complejos. Hágalo porque así fue.