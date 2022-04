A Feijóo le entró el canguelo

Alberto Núñez Feijóo no va a estar el próximo martes, salvo sorpresa de última hora, en la toma de posesión de Mañueco como presidente de Castilla y León. Le ha entrado el canguelo, por lo de la inevitable foto con el líder de Vox, Santiago Abascal. Sabe, porque es un hombre inteligente, que esa fotografía llegará tarde o temprano, y también sabe que la izquierda lo va a machacar cuando llegue el momento. Ya lo está haciendo, de hecho. La misma izquierda que gobierna con quien gobierna y con el apoyo que sabemos, que aburre ya repetirlo tantas veces. Es lógico que la izquierda mediática quiera machacar al líder del Partido Popular, porque ocurrió lo mismo con la derecha y su aparato propagandístico cuando Sánchez decidió gobernar con Unidas Podemos y buscar el apoyo de Bildu, Esquerra y demás partidos, para echar a Mariano Rajoy mediante una moción de censura que le llevó a la presidencia del país en 2018. El problema, pues, que tiene Feijóo no es pequeño, porque sin Vox no será presidente. Por tanto, mientras más pronto lo encaje será mejor para su futuro y el de su partido. Si no va a la toma de posesión de Mañueco, ¿tampoco iría a la de Juanma Moreno, si en las próximas elecciones andaluzas pudiera gobernar con Vox? El gallego es capaz de no ir ni a su propia toma de posesión, de ganarle a Sánchez, que eso está aún por ver porque el actual presidente de España no se anda con melindres a la hora de decir hoy una cosa y mañana otra. “Si quiere se lo digo diez veces. Con Bildu no vamos a pactar”. Feijóo parece más íntegro que Sánchez, pero eso de no ir a la toma de posesión de Mañueco como presidente de Castilla y León y no decir claramente cuál va a ser su posición o la del Partido Popular con respecto a Vox, sorprende en un líder político de tanta personalidad y experiencia. No están los tiempos políticos para tantos prejuicios. Porque además, si Vox está ahí y parece que vino para quedarse, es en parte por culpa del Partido Popular y sus complejos ideológicos. Además de la corrupción, claro, que es lo que ha destrozado a este partido tan importante y tan necesario para la estabilidad política de nuestro país. Así que si Feijóo tiene problemas para reconocer que Vox es un partido tan legítimo y legal como cualquier otro, solo tiene un camino: cambiar de tal manera el partido, limpiándolo en todos los aspectos, para que los votantes de la derecha y el centro-derecha vuelvan a confiar en las siglas. A Sánchez no se le gana con complejos.