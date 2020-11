A Fernando Simón le falta un hervor

Que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, siga en su puesto solo tiene una explicación: que en este país no dimite ni Dios. No es solo por el nefasto chiste sobre las enfermeras infecciosas, que todos sabemos la frescura y espontaneidad de este hombre. Pero una cosa es ser espontáneo y otra que te falte un hervor, que es lo que le pasa a un señor al que, además, le está gustando esto de la fama desde que Calleja lo paseó en su pequeño helicóptero de playmobil para vivir una aventura televisiva en plena pandemia. Por cierto que las ministras y los ministros feministas no han dicho nada del chiste de mal gusto, sexista, de Simón. Anda que si lo llega a hacer Abascal o alguien del PP, la que se hubiera liado. Y ni siquiera ha pedido disculpas, que ya lo tendría que haber hecho. Incluso dimitir, porque vivimos en una democracia pero no solo para lo que nos interesa. ¿Cuándo se hace adulta una democracia? Tras una dictadura de cuarenta años, cuando decidimos vivir en democracia sabíamos que necesitaríamos unos años, quizá décadas, para alcanzar la mayoría de edad. Sorprendentemente, en pocos años, como mucho una década, nuestro país comenzó a ser tenido en cuenta en el mundo como un modelo a seguir porque llevamos a cabo una transición muy meritoria, con sus lagunas, claro, pero rozando lo modélico. Conociendo España, sorprendía que líderes de la izquierda y la derecha se entendieran y se tuvieran un respeto. Podemos poner como ejemplos claros a Adolfo Suárez y Santiago Carrillo o a Manuel Fraga y Felipe González. Alguien puede decir que hoy se entienden bien Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero en realidad no se pueden ver y al menor descuido se darán una puñalá, que la manita a la boca no se la podrán llevar, como dice la copla gitana tipo maldición. Los dos lo saben, además, porque es una relación de intereses. Pero lo que de verdad nos confirmaría que nuestra democracia ha madurado y que está ya en edad adulta, sería que nuestros gobernantes no tuvieran reparos en dimitir cuando cometieran un fallo. Y es un fallo garrafal, y una vergüenza, que el epidemiólogo portavoz del Gobierno haya hecho una cuchufleta precisamente con las enfermeras de este país, que están jugándose literalmente el pellejo para salvar las vidas que este señor negó que se fueran a perder en España con la pandemia. ¿Cuántos errores de cálculo ha cometido Simón en estos diez meses? Parece buena gente y es hasta simpático, pero es un pésimo portavoz y, además, tiene toda la pinta de estar más quemado que la bujía de una Derbi. Hoy va a pedir disculpas y a lo mejor hace otra broma, pero se ha ganado un descanso. Y como ha pasado de ser un desconocido a tener un poder mediático increíble, que lo aproveche y fiche por el Club de la Comedia.