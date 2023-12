A la democracia como forma de gobierno, le quedan tres días

En los inicios de mis estudios en la facultad de Sevilla, en derecho político nos enseñaban que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Ni más ni menos que el núcleo de la nación: el artículo 1.1 de nuestra Constitución.

Este concepto, así como los valores que propugna el precepto como superiores de su ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, solo cobran sentido si se piensa en sus destinatarios: los ciudadanos, las personas.

Ayer vi la película “Brexit: una guerra civil” protagonizada por Bennedict Cumberbatch, que relata las técnicas de utilización de datos masivos (big data) tomados de la redes sociales, como Facebook y Twitter, para influenciar el voto de la población, en el referéndum de salida del Reino Unido de la UE.

Podrá pensar el lector que, una película a fin de cuentas es un relato ficticio como una novela o una obra de teatro, y no es una fuente fiable para extraer conclusiones. ¿Seguro que no? Pues “1984”, el gran hermano de Orwell, “Un mundo feliz” de Aldoux Huxley y “Yo robot” de Asimov, bien que han acertado.

Bueno pues la película explica que, de un lado se decantaban por la salida, tres frikis asesores de campañas electorales que veían el referéndum como un reto o una apuesta, solo desde el punto de vista profesional. Ni eran políticos electos, ni activistas sociales, ni representaban a nadie. Igual hubiesen trabajado para la opción opuesta o para una marca de yogur, porque les traía sin cuidado la cuestión de fondo: quedarse o salir. En la opción de permanecer en la UE, estaba parte del denominado establishment: ministros, diputados, eurodiputados, etc. Gente que de verdad conocía las consecuencias de quedarse o salir.

Los del sí al Brexit, contactan con unos expertos en tratamientos de datos que les ofrecen un software, que analiza comportamientos en redes sociales, y un algoritmo que acierta en predicciones de voto a un porcentaje elevadísimo. Para captar datos, promueven rifas de coches caros, asistencia gratis finales de futbol etc, solo a cambio de tu correo y tres datos más. Ya tienen tu perfil de redes. Les da igual a estos del sí, el segmento de votantes que razona, deduce, y piensa su voto. Contra esos no pueden y los desprecian. Van a los sentimientos, al voto irracional, al de la masa emotiva, al racial al del antisistema, y detectan ahí una bolsa de 3 millones de votantes que les dan la victoria. Por un hecho muy simple: si somos muy tenaces, podemos dominar nuestro raciocinio, pero debidamente manipulados no podemos controlar nuestros sentimientos. ¿Podemos controlar llorar, sentir, sufrir, o gozar? No. Pues eso influye en el voto de muchas personas. Y si son faltos de cultura y formación, no es influencia, es dominio absoluto.

En España, a raíz de la próxima ley de amnistía y lo que trae consigo, dentro de todas las cuestiones que se someten a valoración ciudadana, la última que preocupa es la más grave de todas: el lawfare. El vocablo inglés la camufla para que no se reconozca debidamente, porque traducido -guerra legal o intromisión-sería insoportable. Pero hete aquí, que un parlamento controlando jueces, destruye un estado.

La conclusión es simple: la voluntad de los ciudadanos es hoy técnicamente manipulable con tecnología basada en algoritmos predictivos. Las técnicas de Cambridge analytica se ofrecieron gratis a los del sí al Brexit, solo para probar su fiabilidad. Una vez testada, la monetizaron vendiéndoselas a Donald Trump por una fortuna, con idéntico resultado exitoso. Por tanto, si ganar elecciones dependerá de quien pueda pagar un software, olvídense de la democracia. Esperemos solo a saber por quién seremos gobernados pasado mañana: por Elon Musk, por Zuckerberg, o por Jeff Bezos. No lo duden ni un instante: o nos desconectamos o es lo que hay. Y alguno dirá: “po vale”

Manuel Alonso Escacena es abogado.