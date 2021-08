A la Junta le crecen los enanos

En mi vida he visto una corrida de toreros enanos o cómicos taurinos. El toreo me parece un arte de una seriedad tal que no acabo de ver que se celebren corridas cómicas para que la gente se ría. Es verdad que el flamenco también es un arte serio y que antaño iban cómicos en los espectáculos de flamenco, algunos geniales, como Carlos Franco o El Peluso. Volviendo a los toreros enanos, reconozco que no sabía que se seguían celebrando esos espectáculos, porque no pertenezco al mundo del toro. Con querer prohibirlos, lo cierto es que volverán a ponerse de moda. O sea, que a la Junta le han crecido los enanos toreros, porque al prohibirlos y luego autorizarlos, se han venido arriba y es probable que ahora salgan toreros cómicos por todas partes. Siempre me lastimaba, cuando iba a las ferias, que hubiera atracciones en las que se exhibían gordos, gigantes, enanos o seres deformes de los que reírse sacando una entrada. Un año anunciaban en la Feria de Sevilla al Monstruo de Guatemala y al pasar por la puerta de la atracción me resultó familiar la cara del bicho en la publicidad. Entré y descubrí que era una persona a la que conocía, de Sevilla. Le habían puesto unas largas patas, como de araña, y la verdad es que daba el pego. Pero una cosa es crear un monstruo y otra utilizar a una persona deforme para sacar dinero. Es verdad que la criatura contrahecha tiene que vivir de algo, si no le es posible hacerlo de una profesión digna, y que es libre de dedicarse a lo que le dé la gana. Pero lo ideal sería que no existieran espectáculos en los que seres humanos sean motivo de burla por problemas físicos o mentales. No es de recibo en una sociedad avanzada como la nuestra, aunque últimamente avanzamos poco. Hay tradiciones o costumbres populares, del pueblo, que acaban desapareciendo con el paso de los años, y la de los enanos toreros era ya algo ya decaído. Pero llega la Consejería de Igualdad de la Junta, prohíbe estos festejos y se lía la mundial. Tienen que rectificar y ahí están los toreros bajitos, con tres cuartas más que hace una semana, crecidos y dispuestos a ir a una guerra si hiciera falta para defender el pan de sus casas, algo muy legítimo, y más con la ruina que tenemos encima.