A Marlaska le quedan tres telediarios

Si todos los políticos o gobernantes no trataran a los ciudadanos como mera mercancía electoral, otro gallo les cantaría o nos cantaría a todos. La democracia sería de más calidad. Por cierto, la de España lleva tiempo amenazada y ahora lo está más que nunca, con un gobierno que en pocos meses ha dado señales más que suficientes como para que nos preocupemos de verdad. Pedro Sánchez, Grande-Marlaska y Pablo Iglesias son una amenaza. Ya veremos en qué queda todo esto del informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M, pero no le va a traer nada bueno al Gobierno, y sobre todo a Marlaska. De haber estado gobernando actualmente el Partido Popular, este escándalo le hubiera costado un gran disgusto. Como gobiernan el Partido Socialista y Unidas Podemos, el social-comunismo, no pasará nada porque estos tienen licencia para todo. Pero ahora está la Guardia Civil en el feo asunto y la cosa es seria. Veremos a ver si Marlaska no acaba imputado, porque el informe de la Benemérita deja claro que nunca se debió celebrar la dichosa manifestación del Día Internacional de la Mujer porque el Gobierno ya sabía que lo que venía era gordo. De hecho, suspendieron la celebración de un congreso evangélico que se iba a celebrar en Madrid entre los días 19 y 21 de marzo. Tanto el ministro Illa como Fernando Simón dejaron claro que ese acto no se podía celebrar. ¿Por qué, en cambio, sí la manifestación feminista, que se sabía que iba a ser multitudinaria y que podía haber decenas de contagios, como así fue. De hecho, se contagiaron la esposa del presidente y Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, entre otras personas del Ejecutivo, como Irene Montero y Carolina Darias. Y otros muchos se contagiaron en el mitin de Vox, en el fútbol o en el metro. Encerrarse en que la manifestación no influyó para nada en la alta mortalidad de Madrid por coronavirus, es absurdo. Que lo reconozcan y acabamos antes. Pueden cesar a altos mandos de la Guardia Civil, como han hecho; subirles el sueldo –la equiparación salarial ya fue aprobada por el Gobierno de Rajoy– o mandarles un jamón de Jabugo antes de Navidad, pero no van a conseguir que los ciudadanos, sobre todo las víctimas, dejen de pensar en que fue un gran error esa manifestación. Aunque la Abogacía del Estado esté preparando un documento para rebatir el informe de la Guardia Civil, que intentarán echar abajo como sea. Pero Marlaska, ayer, estaba más blanco que el cogote de una monja, y eso es porque sabe que le quedan tres telediarios.