A mí me gustaría ir a la mili

Cuando hace algún tiempo vi las fotos de la futura reina Leonor vestida de soldado y escuchando atentamente a uno de sus superiores me dieron ganas de aprobar una de mis asignaturas pendientes: hacer la mili. Me libré por triste y por no romper mi ejercicio periodístico que ya me estaba dando algún dinerito. Hace años que creo que hubiera sido bueno aquello para mi crecimiento personal, como dicen los cursis. Crecimiento o decrecimiento, creo que el decrecimiento también puede ser un crecimiento, si no te mata antes te hace más fuerte.

Tampoco hubiera querido una mili en la que me pasara como a uno de los dos o tres amigos del alma que tengo en esta vida. Cuando estaba en el campamento en la tropa, petate al hombro, y el oficial de turno -sargento, cabo o lo que fuera- preguntó si había alguien que tuviera algo que alegar mi amigo pidió la palabra para decirle que era también un triste y le respondieron que allí esas cosas las quitaban con una patada en los lugares donde se arrasca el señor Rubiales delante de la reina actual. Claro, es que esas cosas se alegan como yo hice, en el hospital militar de Sevilla -el que abandonó el progresismo y luego pusieron en servicio los del “trifachito”- delante de un tribunal de cinco altos oficiales, antes de ser un quinto y con más de 20 años. Entonces te declaran gilipollas e inútil para la patria.

Con los decenios se me ha caído la venda de los ojos y comprendo de qué va esto, por ahora, salvo evolución cerebral progresiva hacia la paz. Y va de guerra: guerra a nivel cotidiano, guerra a nivel macro. Otras veces he recogido en estas papanatadas que escribo lo que me decía mi padrino: “Mientras haya dos, habrá guerra”. No se necesitan ni dos, con uno basta, nos hallamos crónicamente en guerra con nosotros mismos o buscándonos o porque no sabemos quienes somos y seguimos como caballos desbocados las zanahorias que nos ponen por delante puesto que por nosotros mismos no sabemos vivir.

Como profesor y como periodista he podido estar en contacto con militares y con hijos e hijas de militares. Me parece un mundo apasionante al que me gustaría conocer más y mejor aunque sea ahora, a la vejez viruelas, con casi 70 castañas pilongas. Yo qué sé, algo habrá para mí, clases, masters, lo que sea propio de mi edad y condición, pero en contacto con la vida militar. Hace un par de años se organizó en mi empresa, la Universidad de Sevilla, un máster llamado “Comunicación y Ejército” o algo así. Y me ficharon como profesor. Luego no hubo nada por falta de demanda. De todas formas, lo iban a desarrollar en la misma universidad y yo eso no lo quiero, quiero en terreno militar, ya no siento la tristeza de antes, la de la juventud, ahora disfruto con lo que llamo melancolía gozosa y no me cambiaría por un joven por nada del mundo, me dan pena, tan musculosos, tan tatuados y anillados pero tan debilitos, tan con sus mamás y sus papás, tan “esto se lo dedico a mis padres y a mis abuelos”. Menos mal que trabajo con otros que tienen lo que hay que tener y están abiertos a que yo, que no he hecho la mili, les diga de qué va esto de existir en sociedad. Pero me falta más empirismo y cuando vi a Leonor tan firme y tan soldado (¿o hay que decir soldada por si se enfada la madre y ella misma?) me entraron de nuevo ganitas de aprobar esa fase de mi vida a la que no pude cubrir por triste y porque ya estaba cogiendo carrerilla en el mundo laboral. Sé que está eso de jurar bandera a posteriori, siempre he sido republicano pero ahora, a la vista de quiénes pueden encabezar una república, me quedo con Leonor y su padre y, ante el nacionalismo fascista catalán y vasco, besaría la bandera constitucional. Sin embargo, eso es poco, me gustaría dedicar un tiempo para merecerlo más.