Pablo Iglesias no se ha ido, lo han echado los madrileños. Ya es historia y no está bien hacer leña del árbol caído. A otra cosa, mariposa, y ojalá haya cerrado al salir. Isabel Díaz Ayuso es el último fenómeno de la política española, con sus defectos y virtudes. En la izquierda hay dos mujeres con futuro, y ya era hora: Yolanda Díaz y Mónica García. No es que fuera muy difícil ganarle a Ángel Gabilondo, pero la señora García lo ha logrado y ha mandado al Partido Socialista al banquillo en la Comunidad de Madrid. Díaz se hará cargo de Unidas Podemos, de lo que queda de este partido, que es una papeleta. Inés Arrimadas se tendrá que ir a casa, si le queda algo de dignidad, aunque anoche dijo que había que seguir trabajando, y Pedro Sánchez tiene los días contados en la Moncloa por haber gobernado con lo peor. Las elecciones de la Comunidad de Madrid han sido algo más que eso y se abre otra etapa en la política española, esperemos que mejor que esta, que es la más mala de la democracia. Pablo Casado ve allanado el camino hacia la Moncloa después del éxito de anoche, pero no debería olvidar que fue el triunfo de quien le puede despertar del sueño. Anoche, en el balcón de Génova, Casado nombró mil veces a Ayuso, pero la presidenta no lo nombró a él ni una sola vez. Eso indica que ya se ve ocupando su puesto, que va también a por Sánchez para que la Moncloa sea habitada por una mujer presidenta. Es la hora de las mujeres, sin duda, y eso está bien. Quizá es lo único que haya que agradecerle a Podemos, el protagonismo que han alcanzado las mujeres españolas en la política, lo que abre el abanico y la hace más justa.