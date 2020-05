A punto de estallar la II Guerra Fría

Lo que faltaba para que el desastre fuera absoluto ya está aquí. Si alguien dudaba que todo pudiera ir a peor se equivocaba. Si tenemos a Trump en la Casa Blanca, a Putin en el Kremlin de Moscú, a Bolsonaro en la presidencia de Brasil o a toda nuestra clase política en el Congreso de los Diputados (no, no, perdón, que están en casa poniendo tuits, que al Congreso solo van unos poquitos porque no les queda otra), teniendo a este batallón al frente no se podía esperar otra cosa. Es imposible que nada vaya bien.

El ministro de Exteriores chino Wang Yi ha dicho que Donald Trump esta llevando las relaciones entre China y Estados Unidos «al borde de una nueva Guerra Fría» y que la causa de todo es un «virus político» que se extiende por el país de Trump. No sabemos si ese virus es el propio presidente norteamericano o un microbio o una idea o lo que sea. El ministro chino no ha concretado.

Como todo el mundo sabe, Trump ha acusado a los chinos de haber sido los creadores y propagadores del virus SARS-CoV-2. Trump ha dejado caer que el problema nació en el Instituto de Virología de Wuhan (Wuhan Institute of Virology), que se les fue de las manos la cosa o que ya tenían todo pensado. En fin, solo Trump sabe lo que quiere decir cuando no dice las cosas de forma clara y expresa.

Y yo no sé lo que puede pasar con España, porque el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho lo mismo, ha dicho cosas sobre los chinos y sus virus. Ya saben, lo de los anticuerpos españoles contra el virus chino y esas cosas. Tal vez los chinos lean cosas de twitter y tomen represalias. O tal vez no hagan ni caso. Con los chinos nunca se sabe. Igual levantan la ceja y piensan que lo ha dicho cualquier patriota de tres al cuarto y que no es más que una anécdota. A ver si tenemos suerte.

Está claro que de todo este embrollo no vamos a salir siendo mejores. De todo esto vamos a salir siendo igualitos que éramos al declararse la pandemia. Porque tenemos mala memoria y porque tenemos muy interiorizado que la consigna es ¡sálvese el que pueda! Nos hubiera encantado aprender y salir reforzados en la bondad, en la solidaridad, en la empatía. Nos hubiera encantado terminar con esta primera oleada de la Covid-19 sabiendo que seríamos responsables y no dando el espectáculo que estamos dando.

Y los políticos seguirán yendo a lo suyo, con sus torpezas, con su majaderías, con su nivel a ras de suelo. Y el mundo a la deriva. Eso sí, inmerso en una guerra fría sin solución de continuidad. Como debe ser una guerra fría, claro que sí.