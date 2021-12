¿A qué le llamamos progreso?

¿Progresar socialmente es que un banco le conceda una hipoteca de treinta y cinco años a un joven de 25 y que si a lo largo de esos años, media vida, tiene una mala racha y no puede pagar le quiten el piso y lo dejen en la calle? Hace cincuenta años un joven de 20 compraba un solar en su pueblo con unos ahorros o la ayuda de sus padres y se hacía su casita en cinco años, que no le podían quitar jamás porque no firmaba nada con un banco. Eso sí era progreso social. Hoy un joven que gane 1000 euros al mes no se puede comprar una casa de 100.000 porque más de la mitad se le va en la hipoteca y con el resto tiene que pagar luz, agua, gas, comunidad y cesta de la compra. No hablamos de ropa, colegio de los niños, coche o algún capricho o vicio. Con la inestabilidad laboral de nuestro país es imposible que los jóvenes se emancipen y tangan su propia vivienda o puedan pagar una en régimen de alquiler. ¿Quiénes progresan social y económicamente en España? Los políticos. Íñigo Errejón, Yolanda Díaz, Irene Montero, Pablo Iglesias, Susana Díaz o Juanma Moreno han progresado una barbaridad. No hace falta decir lo que han prosperado Felipe González, Zapatero, Aznar, José Bono o Cristina Almeida.

Es verdad que hemos prosperado en derechos sociales, lo que llamamos el estado del bienestar, que otros, el progresismo, llaman redistribución de la riqueza. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Esta frase la creó alguien con la idea de que los pobres se conformaran con serlo mientras veían cómo los ricos, los que más tenían, se lo pasaban de la muerte. Entre cuatro y cinco millones de personas viven en España en la pobreza más extrema, sin contar con otros tantos millones que están en riesgo de miseria y exclusión social. Tras la pandemia, aunque no se acaba de ir, dos millones de personas no se pueden permitir una comida de carne o pescado cada dos días. Con la subida de la luz tampoco se pueden permitir tener calefacción. No hablemos de imprevistos, como tener que ir al dentista o afrontar una avería del coche, de tenerlo, que empieza a ser un lujo al alcance de pocos, aunque sea un sencillo utilitario para poder ir a trabajar. ¿A qué llamamos progreso, entonces? ¿A que disfrutamos de libertad para decir que un gobernante es un corrupto o que Juan Carlos de Borbón es un golfo? Vale, sí, como desahogo no está mal, pero nadie devuelve lo robado. Eso sí sería progreso social, porque si lo robado volviera al pueblo, solo lo de la última década, los pobres serían menos pobres.